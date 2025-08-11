Magnicidio de Miguel Uribe: estos son los 8 candidatos presidenciales asesinados en América Latina

Colombia

Tras confirmarse la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, se engrosa la lista de líderes políticos latinoamericanos que han sido asesinados en su carrera por la presidencia. En Caracol Radio le contamos los magnicidios que han marcado la historia política de la región.

1948 – Jorge Eliécer Gaitán – Colombia

Ampliar

Jorge Eliécer Gaitán fue un jurista, escritor, profesor, orador y político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. Fue asesinado a los 50 años.

El 9 de abril de 1948, hacia la 1:05 p. m., cerca del edificio Agustín Nieto, Gaitán fue asesinado en Bogotá por un disparo de arma de fuego cuando salía de su oficina. Este hecho desencadenó una ola de violencia conocida como El Bogotazo, que marcó un punto de inflexión en la historia del país y dio inicio a un período de conflicto denominado La Violencia en Colombia.

1987 – Jaime Pardo Leal – Colombia

Ampliar

Jaime Pardo Leal, líder de la Unión Patriótica (UP) y candidato presidencial en Colombia. Fue asesinado a los 46 años.

Su muerte hizo parte del genocidio político contra la UP en las décadas de 1980 y 1990, que dejó más de 4.000 víctimas y llevó a la desaparición del partido del escenario político. El crimen ocurrió el 11 de octubre en La Mesa, Cundinamarca, mientras regresaba con su familia de su finca.

Pardo había denunciado una red criminal que actuaba contra la UP y había señalado al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha como financiador del paramilitarismo y creador del grupo Muerte a Secuestradores (MAS).

1989 – Luis Carlos Galán Sarmiento – Colombia

Luis Carlos Galán Sarmiento. Político santandereano, fundador del Nuevo Liberalismo (Bucaramanga, septiembre 29 de 1943 - Soacha, Cundinamarca, agosto 18 de 1989) Archivo Colprensa. Ampliar

Luis Carlos Galán Sarmiento fue abogado, economista, periodista y político colombiano. Fue asesinado a los 45 años.

Candidato presidencial en 1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo —movimiento fundado por él como escisión del Partido Liberal— y en 1989 por el Partido Liberal, fue atacado el 18 de agosto de 1989, poco antes de iniciar un acto de campaña en Soacha. Sicarios del Cartel de Medellín, bajo órdenes de Pablo Escobar, ejecutaron el asesinato.

Galán defendía la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y promovía una lucha frontal contra el narcotráfico, postura que intensificó tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, también ordenado por Escobar.

1990 – Carlos Pizarro Leongómez – Colombia

Carlos Pizarro. Foto: Colprensa Ampliar

Carlos Pizarro Leongómez fue comandante del grupo guerrillero M-19 entre 1986 y 1990. Tras la firma de la paz con el Gobierno, se convirtió en candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. Fue asesinado a los 38 años.

El 26 de abril de 1990, a bordo de un avión que cubría la ruta Bogotá–Barranquilla, fue atacado por Gerardo Gutiérrez Uribe con una ráfaga de ametralladora minutos después del despegue. Años después, Carlos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesó haber entrenado al sicario y planificado el crimen.

Las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron marcadas por la tragedia:

En menos de un año fueron asesinados tres candidatos presidenciales —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro—.

1990 – Bernardo Jaramillo Ossa – Colombia

Bernardo Jaramillo Ossa. Foto: Archivo Colprensa Ampliar

Bernardo Jaramillo Ossa fue dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano y presidente de la Unión Patriótica tras el asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987. Fue asesinado a los 34 años.

El 22 de marzo de 1990, en el Puente Aéreo de Bogotá, un sicario de 16 años le disparó mientras esperaba un vuelo. Su muerte se convirtió en símbolo de la violencia política y del exterminio de la UP, partido surgido del proceso de paz con las FARC-EP en 1985.

1994 – Luis Donaldo Colosio Murrieta – México

Ampliar

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato presidencial en las elecciones federales de 1994. Fue asesinado a los 44 años.

El 23 de marzo de 1994, alrededor de las 19:12 horas, mientras asistía a un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Baja California, recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen, que le causaron la muerte pocas horas después.

2023 – Fernando Villavicencio – Ecuador

Ampliar

Fernando Villavicencio fue un político y periodista ecuatoriano, asesinado a los 59 años.

El 9 de agosto de 2023, once días antes de las elecciones generales, fue atacado a la salida de un mitin de campaña en Quito, capital de Ecuador.

2025 – Miguel Uribe Turbay – Colombia

Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images Ampliar

Miguel Uribe Turbay fue un abogado y político colombiano, senador desde 2022 y precandidato a la presidencia para las elecciones que le esperan a Colombia en 2026. Fue asesinado a los 39 años.

Falleció la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, como consecuencia de un atentado ocurrido el 7 de junio de ese mismo año durante un evento político en Bogotá.