Tras la muerte de Miguel Uribe, la Iglesia Católica llama a la unidad y a rechazar la violencia

La Iglesia Católica de Colombia lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, e hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar toda forma de violencia y a caminar juntos en la esperanza.

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

En un mensaje desde Bogotá, el cardenal y arzobispo de la capital, Luis José Rueda, expresó su profundo pesar por la partida del líder político y destacó la importancia de la unidad y el diálogo en este momento de duelo nacional.

Este no es un momento para dividirnos, es un momento para unirnos”, afirmó el arzobispo. También pidió a los colombianos orar por “una conciencia nueva, para que trabajemos por la unidad de Colombia”, y pidió al “señor, que en medio de los conflictos seamos capaces de encontrarnos y de dialogar juntos”.

Asimismo, la Iglesia invitó a elevar oraciones por el eterno descanso de Uribe Turbay y por la fortaleza de su familia, proponiendo que esta coyuntura sirva para reflexionar sobre el respeto, la reconciliación y la construcción de paz en Colombia.

Desde la capital ya se preparan homenajes para despedir al dirigente, quien a sus 39 años estaba en carrera por llegar a la Casa de Nariño.

