“No entiendo cómo va a ser mi vida sin Miguel. Su legado es de amor y paz”: María Carolina Hoyos

En un día de profundo luto, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, compartió sus sentimientos y recuerdos por el legado de su hermano en una emotiva entrevista con 6AM de Caracol Radio. Uribe Turbay, quien falleció este lunes tras un atentando durante un acto de campaña, dejó un vacío imborrable en la política colombiana y en el corazón de su familia.

“Con mucho dolor, con mucho orgullo por Miguel, con preguntas que no quiero las respuestas en este momento, simplemente porque me cuesta trabajo siquiera entender todo lo que nos está pasando”, expresó Hoyos, reflejando el difícil momento que atraviesa su familia.

“Es un legado de amor”

Hoyos destacó el legado de Miguel tanto en el ámbito político como el personal. “Queda en el tema de la política, el tema de la paz, la búsqueda incansable de una mejor Colombia, y la parte que más me gusta recordar y su legado va a ser también en el tema familiar. Miguel, su legado es un legado de amor”, dijo.

Recordó también los momentos difíciles que enfrentó su hermano desde su infancia con la muerte de su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991 tras permanecer seis meses secuestrada por el cartel de Medellín.

“A Miguel le tocó muy duro, como le está tocando a Alejandro. A los cuatro años y medio enterrará a su papá, hoy Alejandro como mi hermano enterró a su mamá a los cuatro años y medio. Y con todo y eso, fue un hombre amoroso, especial, generoso, alegre. Él llenaba cada espacio”, añadió.

María Carolina compartió un episodio personal que revela la profunda conexión que tenía con su hermano: “Yo digo que yo cambié las muñecas. Yo dejé de jugar con muñecas a los 14 años cuando llegó mi hermano y tuve a mi Miguel para mimar. Mi mamá fue muy generosa en darme esa posibilidad y hoy le agradezco mucho porque aunque nos hizo falta muchos abrazos más, muchas reuniones más en familia, también siento que tuvimos espacios tan lindos, días tan especiales que con eso me voy a quedar, solamente con esos recuerdos”.

Caminata de la Solidaridad por Colombia 2025

En la entrevista, Hoyos confirmó que la Caminata de la Solidaridad 2025, un evento significativo para la familia Uribe, seguirá adelante este fin de semana, con el espíritu de ayer a los colombianos, un legado que Miguel Uribe siempre defendió.

Este año, se llevará a cabo la celebración del 50 aniversario de la Caminata de la Solidaridad, que se extiende a tres días con una feria de emprendimiento, un festival musical y la tradicional carrera: 15, 16 y 17 de agosto.

La Caminata ha impactado a más de 5.8 millones de personas, apoyando a jóvenes a convertirse en profesionales. Para celebrar este hito, el evento se transforma en tres días de actividades:

15 de agosto: Feria de emprendimiento gratuita en el estadio El Campín.

Feria de emprendimiento gratuita en el estadio El Campín. 16 de agosto: Festival musical gratuito en El Campín desde las 2 de la tarde, con artistas como Pipe Bueno, Miguel Bueno y Martina la Peligrosa.

Festival musical gratuito en El Campín desde las 2 de la tarde, con artistas como Pipe Bueno, Miguel Bueno y Martina la Peligrosa. 17 de agosto: Carrera de la Solidaridad con opciones de 3K, 5K y 10K para apoyar los programas de educación de la fundación.

