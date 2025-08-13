⚫En vivo | Entierro Miguel Uribe HOY 13 de agosto: Último día sepelio y recorrido Cementerio Central

Féretro y el retrato del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, en el Congreso. (Foto de Raul Arboleda/AFP vía Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

El féretro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reposa en el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde se lleva a cabo su último día de velación en cámara ardiente, este 13 de agosto. Uribe Turbay murió este lunes, dos meses después de sufrir un atentado durante un mitín político en el barrio Modelia, al occidente de la ciudad.

El senador recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, mientras daba un discurso de campaña política, en la localidad de Fontibón.

Aunque fue sometido a múltiples procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que lograron estabilizarlo, falleció tras sufrir una hemorragia cerebral en su sistema nervioso, el pasado sábado. La clínica donde permaneció internado desde el día del ataque, confirmó que su deceso se produjo a las 01:56 de la madrugada.

Último día sepelio y recorrido Cementerio Central

Las exequias del fallecido político del Centro Democrático se celebrarán al mediodía de este miércoles en la Catedral Primada de Colombia, con una misa presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.

A esta ceremonia acudirá la vicepresidenta Francia Márquez, comitivas internacionales, exjefes de Estado, ministros de Gobierno, así como otros invitados especiales. Posteriormente, el cuerpo de Uribe Turbay será trasladado hasta el Cementerio Central para su entierro.

Debido a las condiciones del cementerio, y al dispositivo de seguridad que desplegó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el cementerio solo se permitirá el ingreso de sus familiares y personas cercanas a Uribe Turbay.

Las puertas del Capitolio Nacional se abrirán desde las 8:00 de la mañana para el público general. Una vez se cierren las puertas del recinto, sobre las 10:00 a. m. se rendirá un homenaje con sus familiares, amigos, miembros de su partido y congresistas que compartieron carrera política con él, para dar fin a la cámara ardiente.

De ahí, el féretro de Uribe Turbay saldrá a la Plaza de Bolívar, donde los soldados del batallón Guardia Presidencial presentarán los más altos honores, seguidos del minuto de silencio, para luego ser llevado a la Catedral Primada.

Cierres viales HOY en Bogotá

Con el fin de llevar a cabo el cortejo fúnebre del difunto senador, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegó un plan de movilidad con los siguientes cierres totales y desvíos viales en la capital:

Cuadrante comprendido entre la Calle 7 y Av. Calle 19 y entre la Av. Carrera 10 y Carrera 7

Av. Carrera 7 entre Calle 11 y Av. Calle 26

Av. Calle 19 entre Carrera 4 y Av. Carrera 10

Av. Carrera 10 Av. Calle 6 y Av. Calle 26

Av. Calle 26 entre Av. Carrera 30 (AV. NQS) y Carrera 5

Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Carrera 17

Se recomienda a los ciudadanos programar sus viajes y actividades con antelación este miércoles, en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad. A continuación podrá encontrar los horarios de los cierres, horas de habilitación y los desvíos autorizados:

Siga vivo todos los detalles del funeral de Miguel Uribe Turbay, la misa y las novedades viales que afectarán la movilidad en la ciudad este 13 de agosto:

Minuto a minuto entierro de Miguel Uribe HOY

8:53 a.m. | Cambios en la operación debido a los cierres viales en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria por el cortejo fúnebre del Senador Miguel Uribe Turbay.

6:46 a.m. | El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, se encuentra en Bogotá como enviado especial del gobierno de Donald Trump para asistir a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay.