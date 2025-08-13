Adjudicadas las obras de ampliación de la avenida 34 con Los González en El Poblado

Medellín

Con una inversión de $26.307 millones, el proyecto será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), tras un proceso de invitación abierta al que se presentaron 15 empresas, agrupadas en ocho proponentes. La firma Ingeniería y Vías S.A.S. obtuvo el mayor puntaje y será la encargada de realizar las obras.

El plan contempla la construcción de aproximadamente 500 metros de vía, tres puentes sobre la quebrada La Volcana, un box culvert en la quebrada La Sucia, así como trabajos de estabilización y urbanismo. El plazo de ejecución será de 16 meses.

En cuanto a la interventoría, de las 30 empresas interesadas se seleccionaron 10 mediante sorteo, resultando elegido el grupo Intecon S.A.S., que tendrá un presupuesto de $2.977 millones para la supervisión del proyecto.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, destacó: “Hemos adjudicado obra e interventoría para la construcción del intercambio vial de la 34 con Los González, una obra muy importante para la movilidad en la Comuna 14, a través del sistema de valorización. Ya tenemos contratista, ya tenemos interventor, y nos estamos sentando para organizar el inicio de obras, escuchando siempre a la comunidad y afectando lo menos posible la movilidad del sector”.

Actualmente, se adelanta la legalización del contrato y la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, con el fin de minimizar el impacto en la movilidad durante la ejecución de las obras.