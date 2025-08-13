SURA adquiere el 55% de Longevo y refuerza su apuesta por la salud preventiva en Colombia

Antioquia

Seguros SURA anunció la adquisición del 55% de Longevo, plataforma tecnológica enfocada en la prevención de enfermedades crónicas y el fomento de hábitos saludables, creada por Andrés Moreno, fundador de Open English. Con esta integración, la herramienta se suma a la App Seguros SURA para fortalecer el acompañamiento a personas y empresas en la gestión de su salud y bienestar mediante tecnología, análisis de datos y modelos predictivos.

La compañía proyecta alcanzar 360.000 usuarios activos en 2025 y llegar a 2,5 millones en 2027, ofreciendo planes personalizados en nutrición, entrenamiento físico, finanzas y bienestar mental.

Longevo ofrece rutinas de entrenamiento, planes de alimentación quincenales, acompañamiento de un coach de bienestar, meditaciones guiadas, pausas activas, retos, comunidades de apoyo y una línea de atención en salud mental. Además, integra un Índice de Bienestar que permite anticipar riesgos y diseñar planes de autogestión y acompañamiento para prevenir enfermedades.

El presidente de Seguros SURA, Juan David Escobar, destacó que la iniciativa busca “construir un ecosistema de bienestar que potencie hábitos saludables combinando tecnología avanzada con acompañamiento humano, para anticiparse a los riesgos y mejorar la calidad de vida”.

Por su parte, Andrés Moreno señaló que con Longevo busca “apostar por la salud preventiva, con pilares como el movimiento, la nutrición y la mentalidad, para enfrentar de raíz los grandes desafíos del bienestar en la región”.

La Organización Mundial de la Salud estima que adoptar hábitos saludables puede reducir hasta en un 80% el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En Colombia, más del 30% de los adultos ya vive con alguna de estas condiciones, lo que representa cerca del 25% del gasto total en salud. Con Longevo, SURA busca aportar a la transformación de un modelo reactivo hacia uno preventivo, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de millones de personas.