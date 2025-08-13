Cierres y desvíos en Bogotá HOY: así será operativo fúnebre de Miguel Uribe hasta Cementerio Central
Jhon González, subsecretario de Movilidad de Bogotá explicó cómo será el despliegue para la despedida del fallecido senador este miércoles 13 de agosto
Cierres y desvíos en Bogotá HOY: así será operativo fúnebre de Miguel Uribe hasta Cementerio Central
03:54
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Operativo fúnebre de Miguel Uribe hasta Cementerio Central, este 13 de agosto. Foto: Colprensa
Noticia en desarrollo