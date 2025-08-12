¿Cuál es la condena para el menor sicario tras el magnicidio de Miguel Uribe?: estos son los efectos judiciales

Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos meses en la Fundación Santa Fe luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Las autoridades continúan investigando el atentado que le segó la vida, mientras la sociedad exige justicia en medio de una ola de condolencias y llamados a la paz.

En el pulso judicial, el magnicidio del político del Centro de Democrático genera cambios inmediatos.

A la fecha, seis personas han sido judicializadas como presuntos autores materiales y tendrán cambios en su imputación: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, presunto coordinador del ataque, alias ‘Tianz’, un niño de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’ la joven que entregó el arma - y los los conductores Carlos Eduardo Mora, alias ‘Veneco’, William Fernando González y Cristian Camilo González Ardila, quienes participaron el la logística del ataque criminal y la posterior, planeación de la fuga.

Anteriormente habían sido imputados por tentativa de homicidio, tras consumarme el asesinato, deberán responder por homicidio agravado, lo que les aumentaría las penas, a excepción del caso del menor sicario, amparado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Penalistas explican:

“Ya no hablamos de tentativa de homicidio, sino de homicidio agravado, consumado, porque lamentablemente falleció la persona a la que se le había disparado. Sin embargo, en el caso del menor de edad, la pena no se puede aumentar porque la ley prevé unas penas máximas que ya serían impuestas por el delito de tentativa de homicidio y que no podrían agravarse porque no hay más pena disponible de alguna manera en el Código Penal de Infancia y Adolescencia que aplica en este caso. Contrario a lo que pasaría en el caso de un adulto, que sí podrían modificarse para aumentarse las penas”: explicó el abogado Fabio Humar.

Respecto a las implicaciones para el proceso judicial del menor sicario, el penalista Juan Felipe Criollo explicó que “no cambiaría su situación jurídica”.

“Seguiríamos en una pena entre dos a ocho años, a pesar de que varíe la situación fáctica de la tentativa al homicidio. El sistema de menores está diseñado para la resocialización y la adecuación del menor en la sociedad. Por ende, no habría un cambio en esa pena”, precisó.

El resto de capturados sí podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión de ser hallados culpable, según señaló el penalista Francisco Bernate: “el delito de homicidio agravado tiene una sanción entre 33 y 50 años, sin embargo, atendiendo que hay armas y demás, puede incluso superar estos 50 años de prisión. La Fiscalía General de la Nación acude ante los jueces y modifica la imputación que ya no será por homicidio tentado sino por homicidio consumado”.