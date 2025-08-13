Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el segundo día de la Cámara ardiente en el Congreso

Salón elíptico del Congreso de la República donde permanece el féretro del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Colprensa - Lina Gasca)

Colombia

En medio del luto nacional, este lunes a las 8:30 de la mañana se abrieron las puertas del Capitolio Nacional para dar inicio al homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay, luego de su magnicidio que ha sacudido al país entero.

Ciudadanos, familiares, figuras políticas y líderes sociales se congregaron en el Salón Elíptico del Congreso de la República para rendirle un último adiós.

Miles de personas formaron largas filas en la Plaza de Bolívar para ingresar al recinto y despedir al senador. Durante la jornada, más de 4.000 ciudadanos se acercaron al Capitolio Nacional.

Algunos, con lágrimas, entonaron cánticos de homenaje y, en varios momentos, se escucharon gritos como “¡Fuera Petro!”, reflejo del clima de tensión política que genera el caso del asesinato del senador.

Presencia de la familia y homenajes emotivos

En el recinto hicieron presencia su esposa, María Claudia Tarazona, junto con su hijo menor, Alejandro, y su padre, el señor Miguel Uribe Londoño. La cantante Andrea Botero, autora de la canción ‘Fuerza Miguel’, interpretó su composición en memoria del senador.

También llegó María Carolina Hoyos, hermana del senador, para acompañar el homenaje. Julio César Turbay, tío del fallecido, aprovechó el acto para hacer un llamado urgente a un “acuerdo nacional que deje atrás el odio y devuelva la esperanza a Colombia”.

Reacciones políticas por muerte de Miguel Uribe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asistió en representación del Gobierno Nacional junto a la cúpula militar. Sin embargo, su presencia no logró mitigar las críticas de sectores de oposición.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció que su campaña ha tenido que ser restringida por razones de seguridad. “Ya no podemos salir a lugares abiertos. No podemos exponer la vida”, afirmó, insistiendo en que Colombia vive una amenaza democrática bajo falsas promesas de cambio.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, exigió garantías para los precandidatos de la oposición: “Es una obligación constitucional y legal del Gobierno garantizar nuestra vida e integridad”.

El exsenador Humberto de la Calle lamentó profundamente el asesinato de Uribe Turbay, a quien describió como un interlocutor respetuoso y democrático, incluso desde las diferencias. Llamó a “bajar el agua del fanatismo” que hoy, dijo, está desbordado.

La senadora Paloma Valencia también acudió al homenaje sin dar declaraciones, acompañada de Vallejo. El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad en las investigaciones y reiteró la importancia de garantizar la transparencia de las elecciones del próximo año.

Llamados a reconstruir el país

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, declaró que el país debe “volver a nacer” para construir una democracia integral, mientras que Lidio García, presidente del Senado, lanzó una fuerte advertencia: “Si esto empezó con Miguel, ¿quién será el próximo? Tenemos que bajar los ánimos desde todos los poderes del Estado”.