Avanzan los preparativos en el Cementerio Central para el entierro de Miguel Uribe Turbay

Bogotá D.C

En la tarde de este martes 12 de agosto, la Alcaldía de Bogotá adelanta los preparativos para el entierro de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central en Bogotá.

La Unidad Especial de Servicios Públicos (UAESP) , entidad encargada de los cementerios públicos de la ciudad, activó toda su capacidad institucional para embellecer este lugar, que se encuentra desde hace varios años en total abandono.

Caracol Radio conoció que Uribe Turbay sería enterrado cerca a la estatua del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada , específicamente en la zona histórica o globo A, donde se encuentran la mayoría de los monumentos importantes.

Debido a las difíciles condiciones del cementerio y al dispositivo de seguridad que se desplegará para la protección de los asistentes, solo se permitirá el ingreso de la familia y personas cercanas al político colombiano.