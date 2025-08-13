Delegación del gobierno nacional en mesa de paz urbana pide se esclarezcan las amenazas contra Fico

Medellín

La Delegación de Paz del Gobierno Nacional, a través del Espacio de Conversación Socio Jurídico del Valle de Aburrá, que adelanta conversaciones con grupos ilegales de la subregión, emitió su pronunciamiento sobre las amenazas que denunciaron el alcalde de Medellín, el secretario de Seguridad y varios concejales.

La delegación manifestó su preocupación por el presunto plan para atentar contra representantes de la institucionalidad y demás personas de la comunidad. En un comunicado, la delegación del gobierno nacional dijo que “ rechazan toda forma de violencia, venga de donde venga”; además, agregó: “Confiamos en que las autoridades judiciales y de investigación actúen con diligencia para esclarecer las denuncias y actuar en consecuencia”.

Reiteraron que las violencias que vive el Valle de Aburrá se pueden superar siempre apelando al diálogo, pero recalcan que con respeto por la institucionalidad.

“El momento que vive el país exige una reflexión profunda sobre la necesidad de alcanzar acuerdos y construir horizontes de entendimiento y paz”.

Indicando esto, también aprovecharon para llamar la atención de quienes, según la delegación, catalogan como deslegitimadores del proceso de paz urbana “desvirtuando el derecho ciudadano a la paz y la obligatoriedad de las instituciones de propender por la misma”, recalcó la delegación en el comunicado.