El partido político CD pide protección inmediata a los funcionarios amenazados en Medellín

Medellín

El partido político Centro Democrático se pronunció sobre el supuesto plan de las disidencias que identificaron las autoridades contra el alcalde de Medellín Federico Gutiérre z, el secretario de Seguridad Manuel Villa y los concejales Andrés Tobón del movimiento Creemos, además de Claudia Carrasquilla, Andrés Rodríguez y Sebastián López del CD.

La colectividad, mediante un comunicado, rechazó estas intimidaciones y exigió a la Unidad Nacional de Protección que se proteja a los funcionarios y corporados en riesgo, según la información dada a conocer por las mismas personas.

“Exigimos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades competentes tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas, reforzando de inmediato sus esquemas de protección, a fin de prevenir cualquier acción que ponga en riesgo su vida e integridad”.

En otro aparte del escrito, el CD indica que estas amenazas se dan “en un contexto de ataques sistemáticos contra dirigentes de la oposición en el país”.