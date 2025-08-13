Acusan a joven de robar diez veces a los D1; su hermano condenado había hecho lo mismo 17 veces

Medellín

La Fiscalía informó que luego de la captura de Juan Camilo González Molina, de 25 años, un juez de control de garantías ordenó su detención en un centro carcelario desde donde deberá afrontar el juicio por presuntamente robar en varias ocasiones supermercados de cadena en la ciudad de Medellín y Bello.

Según el ente investigador, al joven se le sindica de robar en diez ocasiones diferentes supermercados de la cadena D1 , a los cuales les alcanzó a hurtar casi 13 millones de pesos entre el 12 de junio de 2024 y el 2 de agosto de este año.

“Se evidenció que el presunto asaltante ingresaba a los establecimientos comerciales y simulaba comprar algún producto, luego, al parecer, al momento de pagar, amenazaba con arma de fuego a los empleados y sustraía el dinero de la caja registradora”, recalcó en un comunicado la fiscalía.

Agregó que un fiscal le imputó el presunto delito de hurto calificado, el cual no fue aceptado.

Cabe recordar que Camilo González Molina, hoy judicializado, es hermano de Andrés Felipe González Molina, quien ya fue condenado a 45 meses de prisión por el mismo delito, pero este último atracó en 17 ocasiones la misma cadena de supermercados.