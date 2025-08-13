SENATIC promueve formación técnica para jóvenes en Medellín

En el marco del Día Internacional de la Juventud, establecido por la ONU en 1999, el proyecto SENATIC —alianza entre el Ministerio TIC, el SENA y la OIT— reiteró su apuesta por ampliar oportunidades de formación técnica inclusiva y trabajo decente para jóvenes en Colombia, en sintonía con el lema de este año: “Acciones juveniles locales por los ODS… y más allá”.

En Medellín, la conmemoración tuvo lugar el 12 de agosto en la Institución Educativa José Eusebio Caro, en el barrio Aranjuez, con actividades de motivación y fortalecimiento formativo para estudiantes de décimo y once. La jornada hizo parte del compromiso del programa con la reducción de desigualdades y la consolidación de redes territoriales que faciliten el acceso a educación técnica de calidad.

Un reto nacional con impacto global

Cada año, más de 450.000 jóvenes se gradúan de bachillerato en Colombia, pero solo seis de cada diez ingresan a la educación superior y apenas la mitad culmina sus estudios. Frente a este panorama, SENATIC ha extendido su presencia a más de 1.100 instituciones educativas en todo el país, beneficiando de manera directa a más de 66.000 aprendices en su línea estratégica de articulación con la educación media.

Su trabajo conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Alianzas para transformar

El impacto de SENATIC es posible gracias a la cooperación entre entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, que trabajan de manera articulada para construir rutas de futuro a miles de jóvenes que enfrentan barreras educativas y laborales.