SENATIC promueve formación técnica para jóvenes en Medellín

La alianza entre el Ministerio TIC, el SENA y la OIT reafirma su compromiso con el cierre de brechas educativas y laborales para la juventud del país.

SENATIC conmemora el Día Internacional de la Juventud. Foto: SENATIC.

Maria José Rueda Bohórquez

En el marco del Día Internacional de la Juventud, establecido por la ONU en 1999, el proyecto SENATIC —alianza entre el Ministerio TIC, el SENA y la OIT— reiteró su apuesta por ampliar oportunidades de formación técnica inclusiva y trabajo decente para jóvenes en Colombia, en sintonía con el lema de este año: “Acciones juveniles locales por los ODS… y más allá”.

En Medellín, la conmemoración tuvo lugar el 12 de agosto en la Institución Educativa José Eusebio Caro, en el barrio Aranjuez, con actividades de motivación y fortalecimiento formativo para estudiantes de décimo y once. La jornada hizo parte del compromiso del programa con la reducción de desigualdades y la consolidación de redes territoriales que faciliten el acceso a educación técnica de calidad.

Un reto nacional con impacto global

Cada año, más de 450.000 jóvenes se gradúan de bachillerato en Colombia, pero solo seis de cada diez ingresan a la educación superior y apenas la mitad culmina sus estudios. Frente a este panorama, SENATIC ha extendido su presencia a más de 1.100 instituciones educativas en todo el país, beneficiando de manera directa a más de 66.000 aprendices en su línea estratégica de articulación con la educación media.

Su trabajo conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Alianzas para transformar

El impacto de SENATIC es posible gracias a la cooperación entre entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, que trabajan de manera articulada para construir rutas de futuro a miles de jóvenes que enfrentan barreras educativas y laborales.

