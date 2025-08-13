Asocapitales pidió protección para el alcalde Federico Gutiérrez tras conocerse nuevas amenazas

Medellín

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales expresó un contundente rechazo y profunda preocupación por la información conocida en las últimas horas sobre un presunto plan criminal para atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

Asocapitales advirtió que este tipo de amenazas no solo ponen en riesgo la integridad de un dirigente elegido democráticamente, sino que afectan de manera directa los principios del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia.

“El Gobierno Nacional y las autoridades deben actuar de inmediato para garantizar su seguridad. Los colombianos no podemos permitir que la violencia política se vuelva paisaje. Reiteramos nuestra solidaridad con el alcalde de Medellín y su familia, y reafirmamos que ninguna amenaza podrá quebrantar nuestro compromiso conjunto con la defensa de la vida, la institucionalidad y la democracia en Colombia”, indica el comunicado de Asocapitales.

La agremiación, que reúne a los mandatarios de las principales ciudades del país, instó al Gobierno Nacional a que se actúe de inmediato para garantizar la seguridad del mandatario local y se evite que la violencia política se normalice en el país.

Además, solicitó de manera urgente que proteja al alcalde de Medellín y a su equipo de trabajo, al tiempo que se avance en la investigación y judicialización de los responsables del hecho.

La entidad reiteró su solidaridad con Federico Gutiérrez y su familia, y afirmó que seguirá defendiendo la labor de los líderes del país.

“Asocapitales seguirá alzando su voz en defensa de los mandatarios locales, que con valentía y compromiso trabajan día a día por el bienestar de millones de ciudadanos”, concluyó la comunicación oficial.

🚨 #Atención



Asocapitales rechaza plan criminal contra el alcalde Federico Gutiérrez. @FicoGutierrez



Atentar contra un mandatario electo es atentar contra la democracia. Exigimos protección inmediata y justicia.



Consulte aquí el comunicado completo:https://t.co/e1sMhlpF1F pic.twitter.com/1xg0FCceek — Asocapitales (@Asocapitales) August 13, 2025

Detalles de las amenazas

De acuerdo con la información entregada por el Concejo de Medellín, las intimidaciones habrían sido planeadas por los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, en alianza con la llamada Oficina a través de alias ‘Douglas’ y alias ‘Pesebre’.

Un informante de la Fiscalía, recluido en la cárcel de Cómbita, habría revelado que se estaría ofreciendo hasta 8 millones de dólares para atentar contra Federico Gutiérrez, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y los concejales Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, y Andrés Tobón, del partido Creemos.