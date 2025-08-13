Contribuyentes morosos con la Dian podrían recibir sanciones

Cúcuta

Economistas en la zona de frontera llamaron la atención por las implicaciones que tiene el retraso de los contribuyentes para pagar su declaración de renta.

La Dian estipula una sanción para aquellas personas que deben declarar renta y algunos quizá no lo saben, el año pasado no lo hicieron, porque su patrimonio no alcanza el tope mínimo para declarar, o se le olvido.

Sergio Jiménez experto en el tema dijo a Caracol Radio que “ la Dian al alterar el calendario le cambio la fecha a los declarantes, de cualquier manera no hay excusa ante la Dian y hay una sanción.Hay sanciones pecuniarias, en el 2024 estaba en 471 mil pesos esa sanción. Depende del declarante, si es un declarante mínimo, o los grandes contribuyentes”.

Explicó que “una persona natural que debe declarar, porque una cosa es declara renta y otra cosa es pagar impuesto de renta. Muchos colombianos alcanzan el tope mínimo para ser declarantes no terminan pagando impuesto de renta. La declaración les sale a favor o les sale en cero, etc, etc”

Finalmente dijo que “declarar renta no implica pagar impuesto de renta.Pese a la sanción puede declarar aun vencida la fecha y le va a tocar pagar.debe hacerlo lo más pronto posible porque no nos vamos a escapar de esa multa”.