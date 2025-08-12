DIAN amplía horarios de atención para facilitar declaración de renta

Este mes de agosto inició el calendario tributario para la declaración de renta correspondiente al año fiscal 2024.

Esto quiere decir, que aquellas personas que deben declarar renta, tienen que realizar este proceso dentro de las fechas estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), esto según los dos últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria; En el caso de las personas naturales, suele coincidir con los números finales de la cédula de ciudadanía.

Es importante que tenga en cuenta los plazos destinados para realizar este proceso, pues de no hacerlo dentro del tiempo establecido, le podría implicar sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios. En algunos casos, se podrían iniciar procesos de cobros coactivos, embargos o reportes negativos en centrales de riesgo.

Para evitar esto, y con el objetivo de garantizar la atención oportuna y acompañar a los ciudadanos en la presentación de su declaración de renta, la DIAN anunció que extenderá sus horarios de atención presencial en 45 ciudades del país.

#LoÚltimoDIAN | ⏰ La #DIAN amplía horarios en 45 ciudades para facilitar la declaración de #RentaAG2024.



📌 Consulte los puntos de atención y agéndese a tiempo: https://t.co/muPKxwdnP4#DeclararEsAvanzar pic.twitter.com/xuSU5O4sGr — DIANColombia (@DIANColombia) August 11, 2025

Horario extendido en puntos de atención

Esta iniciativa busca que los ciudadanos puedan obtener información y asistencia en servicios como la inscripción y actualización del RUT, resolución de dudas referentes a la preparación de la declaración, temas de residencia fiscal, sucesiones ilíquidas, topes para declarar y calendario tributario.

Juan Fernando Sierra Faria, asesor de la DIAN, comentó que la entidad tiene el compromiso de facilitar tanto sus herramientas digitales como la información y el apoyo necesario para que los contribuyentes puedan cumplir oportunamente con su obligación.

Los horarios extendidos de atención serán aplicados en 54 oficinas alrededor del país, variando según cada oficina, sin embargo, hay puntos de atención que se pueden encontrar abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde. Dentro de estos, también encuentra puntos, los cuales ofrecerán atención a los ciudadanos los días sábado.

Lea también: Declaración de renta 2025: Dian publica cuáles son los ingresos exentos de esta obligación

¿Quiénes deben declarar renta?

Personas con patrimonio bruto igual o superior a $202.000.000. Ingresos iguales o superiores a $63.000.000. Consumos con tarjetas de crédito iguales o superiores a $63.000.000. Compras y consumos totales iguales o superiores a $63.000.000. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones por un valor igual o superior a $63.000.000.

Recuerde que las declaraciones de renta, se hacen respecto a su situación financiera del año inmediatamente anterior, es decir, nivel de ingresos, valor del patrimonio, consignaciones y demás movimientos realizados en el año 2024.

Fechas establecidas para declaración de renta

12 de agosto: terminaciones 01 y 02

terminaciones 13 de agosto: terminaciones 03 y 04

terminaciones 14 de agosto: terminaciones 05 y 06

terminaciones 15 de agosto: terminaciones 07 y 08

terminaciones 19 de agosto: terminaciones 09 y 10

terminaciones 20 de agosto: terminaciones 11 y 12

terminaciones 21 de agosto: terminaciones 13 y 14

terminaciones 22 de agosto: terminaciones 15 y 16

terminaciones 25 de agosto: terminaciones 17 y 18

terminaciones 26 de agosto: terminaciones 19 y 20

terminaciones 27 de agosto: terminaciones 21 y 22

terminaciones 28 de agosto: terminaciones 23 y 24

terminaciones 29 de agosto: terminaciones 25 y 26

Otras noticias: Estos son los pensionados que deberán presentar su declaración de renta en 2025