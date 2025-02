Lista de nombres para la Dian, ¿qué revela sobre la corrupción en el país?

En Hora20 el análisis a los crecientes escándalos de corrupción en el país, la agenda de transparencia y las implicaciones de una nueva polémica que involucra una lista con recomendaciones de 38 congresistas al exdirector de la DIAN, todo esto en medio del escándalo del zar de la corrupción. El debate sobre lo que está pasando en el país, la corrupción, los vacíos en la ley y de cómo algunas entidades se convierten en fortines políticos y de la politiquería.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, directora de El Colombiano, planteó que en el tema de las listas y nombramientos se debe separar entre actores del gobierno como el exministro Ocampo y Roy Barreras, que podrían recomendar perfiles al estar en el Ejecutivo, a cuando se trata de congresistas, “ahí toca evaluar un punto y es si esas dádivas se pedían para aprobar algún tipo de ley”. Detalló que hay 32 nombres en el listado y 13 son de Comisión Tercera, que tiene que ver con el tema fiscal del país, “en 2022 se debatió la Reforma Tributaria propuesta por este Gobierno”.

Resaltó que una cosa son las normas y otra la cultura política de una sociedad, “en teoría este era el gobierno del cambio y de transformación de las costumbres sobre la corrupción”. Detalló que el modus operandi de la Dian es lo mismo del escándalo en la UNGRD, “el ministro Reyes hablaba de la instrucción de no dar cargos, ¿Y si no tenía que dar cargos por qué hizo una lista?” En esa medida, dijo que la narrativa es que el sistema está podrido y que ellos como gobierno no se pueden sustraer, “dicen que todo se hace a sus espaldas. Tienen que asumir la responsabilidad y no puede ser un nuevo, “yo no lo crie”.

Para Fabio Humar, abogado experto en derecho administrativo, penal y constitucional y profesor universitario, sugerir nombres no significa que haya un delito, “es chocante, antipático, pero no es un delito. Le doy la razón a la Fiscal cuando dice que una recomendación no es delito”. Manifestó que el constreñimiento es otra cosa porque es obligar a una persona a tomar una decisión y destacó que los demás casos podrían estar en la jurisdicción disciplinaria, pero no penal, “puede haber algún tipo de abuso de funciones o indelicadezas de funcionarios públicos”.

Explicó que estamos ante el típico clientelismo, “hay configuración en la ley que no encaja en lo que nos han contado, pero sí puede ser un poco más en el caso del hermano del Presidente, él es un particular acompañado de una persona con serias dudas”.

De otro lado, dijo que vamos camino a ser un Estado fallido en materia de justicia, “el marco legal sí funciona, la ley está bien diseñada, el estatuto anticorrupción está bien”. Sin embargo, dijo que defensa de los fiscales, en Colombia un funcionario judicial está absolutamente agobiado de trabajo, “cualquier fiscal puede tener hasta 3 mil casos”.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, resaltó que este tema de las listas se da cuando se destapa toda la red criminal de “Papá Pitufo”, “esto no es pasar la hoja de vida de alguien recomendado, estamos en un contexto de crimen organizado y esto es muy complejo”. Planteó que esta situación amerita toda la investigación posible por parte de Fiscalía, “los actores involucrados no son solo algunas personas, estamos hablando de gente de alto nivel y de mucho poder. No se puede desconocer la importancia de las dimensiones políticas”.

Recordó que uno de los elementos del Índice de Corrupción es qué tan eficiente es el servicio público, “estamos ante un servicio público vulnerable al clientelismo e intereses políticos”.

En cuanto a las herramientas, dijo que no hay una vara mágica, pues cree que se deben combinar varios elementos para enfrentar la corrupción, “hay temas que son difíciles de probar y de hacer trazabilidad en corrupción como tráfico de influencias. Nos inventamos delitos sofisticados, pero a la hora de sancionarlos es difícil encontrar culpabilidad y eso deja sensación de impunidad; ahí es donde debemos concentrarnos”.

Ana Paulina Sabbagh, politóloga, Directora ejecutiva y socia de la firma de consultoría IN-TEGRA, señaló que si uno realmente mira los temas de corrupción, acá toca ver el bosque completo y el contexto en el que se da el documento, los actores involucrados, las conductas cuestionadas, “la lista tiene unos nombres y no significa muchas cosas. Toca mirar a fondo porque la lista no es solo un documento en Excel, hay intenciones del contexto en el que la Dian está involucrada”.

Recordó que estamos en un momento de cuestionamiento de desempeño del Gobierno, pero también en proceso preelectoral, “lo del Consejo de Ministros es solo un síntoma. Las cosas no son sólo casualidad”. Manifestó que se debe ver cómo el objetivo es la economía ilegal que hay detrás, asociada ahora a misionalidad de Dian, eso no es una cosa menor, “desde allí salen temas relacionados con deforestación o trata de personas. El contrabando es uno de los elementos, pero vía aduanas pueden pasar muchas cosas”.

Por último, dijo que se necesita una herramienta superior, “un tema clave es el denunciante y la protección que se le da. Las personas saben cómo pasan las cosas. No hay protección al denunciante”. Otro elemento es la falta de arquitectura institucional para luchar contra la corrupción.