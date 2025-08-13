Así reaccionó la prensa internacional a los penales fallados de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Edwin Cardona fue el protagonista de una noche que no pudo ser dulce para Atlético Nacional. A pesar de que el conjunto Verdolaga fue el que más intentó, se quedó con el mal sabor de dejar la serie en empate sin goles ante São Paulo, de cara a cerrar la llave en Brasil en el Morumbí.

El volante antioqueño malogró dos penales que pudieron haber significado dos goles, los cuales tendrían al equipo paisa con una ventaja considerable. Además, dos balones pegaron en el palo: uno de Alfredo Morelos y otro de Marlos Moreno.

Cardona tras errar penales para Nacional en Libertadores: “Pocos tienen carácter de volver a patear”

Pero todos los focos se los llevó Cardona, quien le erró al arco en el penal cobrado al minuto 14, sobre el sector izquierdo del arco, y luego el portero Rafael, al minuto 68′, le atajó el cobro, enviado hacia la misma ubicación. El volante salió casi que entre lágrimas y en zona mixta le pidió perdón a los hinchas.

Por su parte, el arquero Rafael se refirió a su estrategia para atajar ese segundo disparo: “Ya había hablado con él y le dije que esperaría en el primer penalti. También esperé un poco el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de atajarlo y ayudar al equipo. Todos merecemos el crédito, queríamos ganarlo, pero en un partido tan complicado como este, hay que valorar el empate”.

Javier Gandolfi reveló por qué cambió a Marlos Moreno y elogió el partido de Nacional ante São Paulo

¿Cómo reaccionó la prensa internacional a los dos penales fallados por Edwin Cardona?

Desde Brasil, a nivel general, los medios valoraron la presentación de São Paulo como un milagro, el hecho de salir vivos del Atanasio Girardot. Globo Esporte, aseguró: “El São Paulo tuvo (mucho) más suerte que criterio”, mientras que sobre los penales reaccionaron, metafóricamente: “Falló precisamente porque intentaba desviar el balón hacia el Morumbi”, en el primer disparo.

“Como diría algún hincha del São Paulo con la camiseta del Lugano, convirtiendo el martillo casi en un mate, representando en ese momento el sincretismo religioso más sincero y dudoso, rezando incluso a la luz del baño, si hacía falta”, agregaron continuando por la línea poética.

Por su parte, UOL Esporte de Brasil, escribió sobre el segundo penal: “Cuando al Atlético Nacional (COL) le pitaron un penalti en el minuto 12 de los octavos de final de la Copa Libertadores, el aficionado paulista sintió escalofríos. Con el equipo recién eliminado de la Copa do Brasil en la tanda de penaltis, donde no logró marcar y falló todos, hasta el aficionado más pesimista esperaba lo peor cuando apareció el héroe de la noche: Rafael…“.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sao Paulo y Nacional en octavos de final de Copa Libertadores?

En Argentina, Olé, que conoce a Cardona por sus pasos por Boca Juniors y Racing, tituló: “Increíble: Edwin Cardona erró dos penales frente a San Pablo por la Copa Libertadores”.

Mientras tanto, el diario El Gráfico recurrió a la estadística y recordó la última vez que se fallaron dos penales en un mismo partido de Copa Libertadores. “El último jugador en fallar dos penales en el mismo partido en Copa Libertadores había sido Lisandro López de Racing ante Vasco da Gama por la fase de grupos de la edición 2018″.

Nacional tendrá la oportunidad de avanzar a cuartos de final en el juego de vuelta, que se disputará el martes 19 de agosto en el Morumbí. Sin embargo, no será una tarea fácil ante un equipo brasileño que ha cosechado buenos resultados en los últimos juegos como local.