Asesinaron a dos hermanos en zona rural de Necoclí y San Juan de Urabá, Antioquia

Urabá- Antioquia

En la mañana de este miércoles fueron hallados dos cuerpos con heridas de arma de fuego en la vía que de la vereda Mellito de Necoclí conduce a la vereda Montebello de San Juan de Urabá.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá, le informó a Caracol Radio que los cuerpos no fueron encontrados en el mismo lugar, pero sí en la misma zona. Los cuales fueron trasladados por la misma comunidad.

“Tengo conocimiento de dos cuerpos que fueron hallados sin vida; al parecer tienen impactos por arma de fuego. Uno en zona rural de Necoclí y el otro en zona rural de San Juan. En este momento ya están verificando situaciones del hecho unidades judicial y en articulación con fiscalía”, agregó el oficial.

De manera preliminar, se ha indicado que las víctimas trabajaban en la zona rural de la población de Necoclí y que se trata de dos hermanos, pero la policía aún avanza en esta labor una vez los funcionarios judiciales determinen plenamente sus identidades ya que no portaba documentos de identidad. Un cuerpo fue trasladado a Necoclí y el otro a San Juan de Urabá.