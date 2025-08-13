Policía Nacional rescata 22 aves silvestres mantenidas en cautiverio en Belén Altavista

Antioquia

En una acción contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, rescató 22 aves que eran mantenidas de forma ilegal en una vivienda del barrio La Esperanza, en el corregimiento Belén Altavista, suroccidente de Medellín.

El procedimiento se llevó a cabo gracias a la información aportada por la comunidad, que alertó sobre la tenencia irregular de las aves. Las autoridades intervinieron el lugar, evitando que las especies continuaran en riesgo y contribuyendo a la lucha contra una de las amenazas más graves para la biodiversidad: el comercio ilegal de fauna silvestre.

Entre los ejemplares recuperados se encuentran 13 canarios costeños, 7 semilleros, 1 sinsonte y 1 azulejo.

Todas las aves fueron entregadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental encargada de su cuidado, proceso de recuperación y eventual reintegración a su hábitat natural.

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de este año se han incautado 6.761 especímenes silvestres en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hizo un llamado a la ciudadanía para no normalizar la tenencia de especies silvestres como mascotas y a reportar cualquier caso a las autoridades competentes.