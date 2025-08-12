Santa Rosa: Perú detuvo dos colombianos que realizaban “actividades irregulares”

La Policía Nacional de Perú informó que “intervino” dos ciudadanos colombianos que estaba realizando mediciones sin autorización en la isla de Santa Rosa. (Foto: Cortesía)

La Policía Nacional de Perú (PNP) informó que intervino a dos ciudadanos colombianos que estaban realizando trabajos de medición topográfica en la isla de Chinería, ubicada en la región de Loreto.

Esta “intervención” ocurrió porque las autoridades no lograron verificar que los ciudadanos extranjeros contaran con la autorización correspondiente de Perú para realizar estos trabajos.

¿Qué hacían allí los colombianos?

Los dos trabajadores aseguraron que estaban cumpliendo tareas de demarcación para una constructora colombiana y que no sabían que se requería de un permiso especial del gobierno peruano para operar en esta región.

Según reportó la PNP, los dos colombianos sí fueron identificados como profesionales en topografía y estaban utilizando equipos de geolocalización por GPS satelital y no los instrumentos usuales como el teodolito.

La detención

Luego de los reportes de la presencia de personas desconocidas en la zona, una patrulla de veinte policías de Perú llegaron al punto donde se realizaban los trabajos de medición.

Después de la intervención a los colombianos y su detención, fueron “conducidos a la comisaría local” donde aseguraron que no tienen ningún objetivo o implicación ilegal en la región.

Provocaciones previas

Un grupo de desconocidos izó una bandera de Colombia en el municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla en mitad del río Amazonas reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que causó el rechazo de las autoridades peruanas al considerar el acto como una provocación supuestamente alentada por el mandatario, que acusó a Perú de haberse supuestamente apropiado de ese territorio.

Varias personas llegaron en una lancha a un extremo de la isla peruana de Chinería, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, retiraron la bandera de Perú y colocaron otra asta con la insignia de Colombia, según un video grabado por transportistas fluviales en la zona, compartido en redes sociales y ampliamente difundido por los medios peruanos este lunes.

Nota de protesta

El gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Colombia “expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”.

El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia.

“El ingreso de la aeronave militar colombiana se produjo mientras autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas en el distrito Santa Rosa de Loreto, lo que generó sorpresa e indignación”, explica la Cancillería de Perú, que además reclama que “las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias”.

Lima busca responderle a Petro

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que propondrá al Consejo Municipal retirar la medalla de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le fue entregada en febrero de 2012 por la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, cuando era alcalde de Bogotá y además le entregó una distinción como huésped de honor.

“No merece la medalla una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano. Voy a someter al Consejo mi propuesta y ellos decidirán”, señaló el alcalde de Lima en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

“Yo voy a proceder a quitársela, este señor no merece la medalla de Lima. Hay que largarlo de acá”, añadió.