Tensiones diplomáticas: Perú envía nota de protesta a Colombia por violación de su espacio aéreo

El gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Colombia “expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”.

El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia.

“El ingreso de la aeronave militar colombiana se produjo mientras autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas en el distrito Santa Rosa de Loreto, lo que generó sorpresa e indignación”, explica la Cancillería de Perú, que además reclama que “las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias”.

Ante esto, el Gobierno de Boluarte considera el hecho como una grave violación de la soberanía territorial y reitera que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas.

“Este hecho constituye una violación de la soberanía nacional y vulnera las disposiciones establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que señalan que toda aeronave militar debe contar con un plan de vuelo y la autorización expresa del país al que se dirige. En este caso, dichos requisitos no fueron cumplidos”, afirmó el ministro de Defensa Walter Astudillo.

Asimismo, exigió las garantías por parte del gobierno colombiano de que una situación similar no volverá a ocurrir.

“No queremos caer en provocaciones; somos un gobierno serio y responsable, pero que sabe responder ante cualquier acción que vaya contra los intereses del país. Esto se está manejando por los canales diplomáticos”, resaltó el ministro.

Finalmente, el Gobierno del Perú dice que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas “que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países”.