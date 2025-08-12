Expresidente Pedro Castillo pide ir a Chile, Colombia y Brasil la guerra, ¿contra quien?

Durante la sesión 52 del juicio en su contra por un fallido golpe de Estado, el expresidente peruano, Pedro Castillo, rechazó una vez más los cargos en su contra y aprovechó su intervención para referirse a las tensiones políticas que se viven en la región.

Castillo primero habló sobre la disputa diplomática y territorial que vive Perú y Colombia sobre la soberanía de la isla Chinería, en particular, sobre la isla de Santa Rosa de Loreto.

El expresidente defendió a Gustavo Petro y de paso cuestionó que lo estén juzgando cuando en Perú “hay autoridades a las que no las reciben en ninguna plaza”.

Vamos a la guerra

“Desde acá invoco no solo al presidente Petro, también al presidente de Chile, de Bolivia, de Brasil. De una vez vamos a la guerra, pero a aquella guerra que termine con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”, dijo Castillo.

Tras esta declaración no dio mayor explicación dado que la jueza Norma Carbajal limitó la exposición de sus puntos puesto que se estaba extralimitando sobre lo que debía hablar: el proceso por intento de golpe de Estado.

Los falsos patriotas

Según Castillo, en Perú existen varios falsos patriotas porque hay líderes políticos que critican las tensiones con Colombia pero que previamente han “traicionado al país”.

“El día de hoy han salido falsos patriotas con mapa en mano a decir ‘esto tenemos que hacer sin autoridad moral’. Entre ellos, algunos líderes políticos que en otro momento vendieron las propias armas a la FARC de Colombia. Incluso encontraron droga en el avión presidencial”, dijo el expresidente haciendo referencia al gobierno de Alberto Fujimori.

Esta crítica ocurre tras las declaraciones de la líder política de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien la semana pasada calificó a Petro como guerrillero y de paso aseguró que los reclamos sobre soberanía crean una cortina de humo.

Provocaciones en la isla peruana

Un grupo de desconocidos izó una bandera de Colombia en el municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla en mitad del río Amazonas reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que generó el rechazo de las autoridades peruanas al considerar el acto como una provocación supuestamente alentada por el mandatario, que acusó a Perú de haberse supuestamente apropiado de ese territorio.

Varias personas llegaron en bote a un extremo de la isla peruana de Chinería, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, retiraron la bandera de Perú y colocaron otra asta con la insignia de Colombia, según un video grabado por transportistas fluviales en la zona, compartido en redes sociales y ampliamente difundido por los medios peruanos este lunes.