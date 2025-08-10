Centro Democrático pide acción concertada de Colombia y Perú por tensión en isla Santa Rosa

Colombia

El Centro Democrático hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Perú, a resolver la reciente tensión diplomática que se desató entre ambos países por la soberanía de la Isla Santa Rosa.

Según indicaron desde la colectividad de oposición a través de un comunicado, Perú es un socio clave de Colombia para enfrentar desafíos comunes como “la protección del Amazonas, la lucha contra la minería ilegal y la tala indiscriminada, y el combate al terrorismo”.

Así mismo, insisten en que “la defensa de Leticia y de su conexión con el río más grande del mundo es también la defensa de un ecosistema vital para el planeta”.

Piden entonces a ambos países que “actúen de manera concertada y urgente” y argumentan que proteger el “cauce del río y garantizar el futuro de Leticia es un compromiso con la soberanía, la hermandad binacional y la preservación de la Amazonía para las generaciones presentes y futuras”.

Califican además como indispensable que ambos gobiernos, en el marco de los tratados vigentes, instalen una mesa binacional de trabajo que “permita adoptar medidas conjuntas para proteger el acceso fluvial de Leticia, sin afectar la hermandad histórica entre ambas naciones”.