Isla Santa Rosa: Presidenta del Perú reafirma que no hay temas limítrofes pendientes con Colombia

Colombia

El mensaje fue transmitido desde Japón, donde la mandataria cumple una agenda oficial para fortalecer las relaciones bilaterales y acuerdos comerciales.

Boluarte, recordó que la soberanía sobre Santa Rosa está respaldada por el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, documentos que delimitan la frontera y ratifican la jurisdicción peruana sobre la isla y su capital.

“No hay nada pendiente que tratar con Colombia. Santa Rosa es parte del Perú desde hace más de un siglo”, afirmó la mandataria, subrayando que tanto los habitantes peruanos como los colombianos de Leticia conviven de manera pacífica y fraterna.

La jefe de Estado, reconoció el respaldo de las instituciones políticas y la sociedad civil que se han manifestado en defensa de la soberanía nacional.

Señaló que la población de Santa Rosa “así lo siente en sus corazones” y que el Estado continuará ejerciendo su autoridad plena en la zona.

Pidió a los ciudadanos “mantener la calma y la convicción de defender nuestra soberanía y nuestra democracia”, descartando que exista motivo alguno para entrar en sobresalto o tensión.