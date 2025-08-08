¿Cuál es la ley por la que Colombia cuestiona la soberanía que tiene Perú sobre la isla Santa Rosa?

En los últimos días, se originó una tensión diplomática entre Colombia y Perú por cuenta de la isla Santa Rosa, pues el presidente Gustavo Petro ha decidido no reconocer la soberanía del país inca sobre este territorio, ubicado en el río Amazonas, cerca de la frontera que ambos comparten junto con Brasil.

La isla sería anexada a territorio peruano una vez fue colonizada por Aladino Cevallos tras su descubrimiento en 1970. Por otra parte, fue bautizada en honor a Santa Rosa de Lima, la patrona de este país, y anexada al distrito de Santa Rosa de Loreto, la cual hace parte del departamento de Loreto.

Si bien la isla Santa Rosa administrativamente le corresponde a Perú, el reclamo de Colombia se debe a que esta no hizo parte de los territorios que se repartieron entre sí en el siglo XX para poner fin al litigio entre ambos países. Esto se estableció mediante un tratado.

¿Cómo fue el tratado entre Colombia y Perú?

Los gobiernos de Colombia y de Perú establecieron inicialmente el tratado Salomón - Lozano el 24 de marzo de 1922 con el fin de determinar cuáles son las islas situadas sobre el río Amazonas que le corresponderían a cada uno de estos países.

Siete años después, en 1929, se llevó a cabo la asignación binacional por parte de ambas naciones. En ese entonces, las islas quedaron repartidas de la siguiente manera:

Colombia

Isla Zancudo II

Isla Loreto

Isla Santa Sofía

Isla Arara

Isla Ronda

Isla Leticia

Perú

Isla Tigre

Isla Coto

Isla Zancudo

Isla Cacao

Isla Serra

Isla Yahuma

Isla Chinería

¿Qué argumento tiene Perú para defender su soberanía sobre la isla Santa Rosa?

La isla Santa Rosa nació durante la década de 1970 por cuenta de la división de la isla Chinería, la cual se produjo de forma natural. Tiempo después, la porción del río Amazonas que generó esta aparente separación se fue secando paulatinamente hasta que finalmente desapareció, por lo que quedaron dos territorios por aparte.

En este orden de ideas, la Cancillería de Perú afirma que no existe directamente la isla Santa Rosa a pesar de se encuentra a pocos kilómetros al oeste de la ciudad colombiana de Leticia, pues esta corresponde a un territorio que antes era la parte sur de Chinería.

No obstante, la contraparte colombiana sostiene que la decisión de Perú de vincular la isla Santa Rosa corresponde a un acto unilateral que va en contra del principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno.

Además, afirma que exigir el registro a las embarcaciones en esta zona también viola el espíritu de libre navegabilidad por el río Amazonas que está contemplado en el Acta Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, el cual ratificó el tratado establecido entre Colombia y Perú en 1922.

¿Qué solución podrían encontrar ambos países?

El gobierno colombiano participará en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana que se celebrará entre el 11 y el 12 de septiembre en la ciudad de Lima, donde se abordará el tema de la soberanía sobre la isla Santa Rosa para definir a quién le corresponde realmente.

