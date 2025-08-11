Cuatro capturados y más de un kilo de cocaína incautado en operativo en El Santuario

Golpe contra el microtráfico del Clan del Golfo en El Santuario. Foto: Policía Nacional.

El Santuario, Antioquia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se propinó un contundente golpe a la subestructura “Gener Morales” del Clan del Golfo en el municipio de El Santuario, Antioquia.

La intervención, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, permitió la incautación de 1.126 gramos de clorhidrato de cocaína, 250 gramos de base de coca, una motocicleta, cuatro teléfonos celulares, una libreta con registros de ventas y un panfleto alusivo a la estructura criminal.

En el procedimiento fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la red: Kevin Ferley Lopera Márquez, alias “Kevin” de 27 años, con antecedentes por concierto para delinquir agravado; James Dahian Gallego Ciro, alias “James” de 21 años, con antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; Germán Arredondo, alias “El Cucho” de 44 años, con antecedentes por el mismo delito; y Kevin Santiago Osorio Murillo, alias “Santi” de 19 años.

El Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante de Policía de Antioquia expresó “Según las investigaciones, estas personas serían encargadas de la coordinación, distribución y venta del estupefaciente, especialmente en el casco urbano del municipio de El Santuario y zona rural”.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos controlarían las rutas y puntos de expendio para el Clan del Golfo. Este resultado representa una afectación directa a la cadena de microtráfico en la región y un golpe a las finanzas de la estructura ilegal.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita a la línea de emergencia 123 o a través de los cuadrantes de Policía.