Formulan pliego de cargos contra otros dos funcionarios de la anterior administración de Medellín

Medellín

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación de esta ciudad, por presuntas irregularidades en el manejo que dieron a denuncias de acoso laboral en el mes de noviembre de 2020.

¿Quiénes son los involucrados?

Indicó la entidad que, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, formuló estos cargos contra Kerton Ashley Palacios, quien es docente y en su momento de los lechos era presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación Distrital.

También involucra la medida a Isabel Angarita Nieto, líder del programa, y quien se desempeñaba como secretaria del Comité de Convivencia de la dependencia de la administración distrital.

¿Cuál es la presunta irregularidad?

Los hechos investigados indican que hubo una presunta irregularidad “al archivar una queja interpuesta por una funcionaria por presuntos hechos de acoso laboral; decisión que se tomó el día 10 de noviembre de 2020 mediante acta 020; lo anterior sin haberle dado traslado al ministerio público como exige la ley”, explicó la entidad por medio de un comunicado.

Yenny Teresita Serna, Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, dijo que “los miembros del comité presuntamente decidieron archivar la queja argumentando que no había existido acoso laboral; excediendo así sus competencias”.

¿Qué dice la norma para estos casos?

Explicó además esta entidad la normatividad vigente cuando ocurren este tipo de situaciones y los procesos que deben seguir: “según la Ley 1010 de 2006 y la Circular 20 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación, si una de las partes no muestra ánimo conciliatorio, o no se alcanza un acuerdo tras las recomendaciones del Comité, todo el expediente debe remitirse a la Procuraduría General de la Nación o Personería Distrital, para que ejerza su competencia disciplinaria, momento en el cual el Comité pierde competencia en el caso concreto”.

Para dar trámite a esta formulación de pliego de cargos y el proceso disciplinario, se remitió el caso al área de decisión disciplinaria para que, una vez recopilado todo el material probatorio, se tome la decisión que en derecho corresponde, respetando el debido proceso para las personas que están siendo disciplinadas.

No es la única sanción contra la anterior administración conocida recientemente

Esta es la segunda sanción que se conoce en menos de una semana, contra funcionarios de la anterior administración, luego de la que emitió la Procuraduría General de la Nación, al sancionar con destitución e inhabilidad por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, entonces gerente general de Metroparques.

Esa sanción se efectuó por la ampliación injustificada de un contrato para la conservación de jardines de la ciudad por un valor de 5.226 millones de pesos y una duración de tres meses, que fue prorrogado por cuatro meses más.

En ese proceso, según la Procuraduría, la prórroga careció de justificación razonable y evidenció un ánimo de favorecer intereses ajenos a los fines del Estado y la entidad contratante.