Más de 90 capturas por delitos sexuales contra menores en el Valle de Aburrá en 2025

Antioquia

Las autoridades del Valle de Aburrá han capturado este año a más de 90 personas por delitos sexuales contra menores de edad, de las cuales más de 60 corresponden a casos ocurridos en Medellín, lo que convierte a la capital antioqueña en el municipio con mayor afectación por este tipo de conductas.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en Medellín se han reportado en lo corrido del año más de 1.440 casos de menores que ingresaron a servicios de urgencias por procedimientos de atención a violencias sexuales. El 83 % de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.

Uno de los hechos más recientes involucra a un hombre de 50 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, quien fue capturado por abusar y explotar sexualmente a un menor de 13 años.

Las autoridades advierten que, además de las agresiones físicas, existen modalidades de acoso y extorsión que utilizan las redes sociales para engañar a los menores y obtener material sexual que luego es usado para amenazarlos o lucrarse de su difusión.

Según datos de la Alcaldía de Medellín, el 24 % de las llamadas recibidas en la línea 123 por violencias sexuales contra menores corresponden a hechos ocurridos en el transporte y el espacio público, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección.