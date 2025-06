Personería investiga a exfuncionarios de Quintero por contrato que no habría sido ejecutado / Personeria de Medellín

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín abrió una investigación disciplinaria contra dos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle por un contrato firmado entre el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y Telemedellín, del cual no habría evidencia de ejecución.

Los investigados son Vilmer René Hoyos, quien fue director de ISVIMED, y Marcela Joya Agudelo, supervisora del contrato, ambos vinculados a la administración del exalcalde Quintero.

De acuerdo con el organismo de control, se trata de un contrato por más de 630 millones de pesos suscrito para que el canal público administrara recursos destinados a la planeación, organización, producción y desarrollo de eventos, en el marco del plan de comunicaciones de ISVIMED para el periodo 2020-2023. No obstante, no existe evidencia documental que demuestre que las actividades contratadas se hayan ejecutado.

“En este informe se reflejó que en el mencionado contrato no registra ninguna evidencia de su ejecución. Así las cosas, no se descarta que, una vez avance la investigación disciplinaria, puedan vincularse otros ex funcionarios del canal local”, dijo Yenny Teresita Serna, personera delegada de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria.

La investigación se inició a partir de los hallazgos detectados durante el proceso de empalme entre la administración saliente de Quintero y la actual, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez. Tras la recopilación de pruebas por parte del Ministerio Público, será el personero delegado quien defina si hay mérito para imponer sanciones disciplinarias.