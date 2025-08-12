Atlético Nacional confirma duras bajas para enfrentar a Sao Paulo en octavos de Copa Libertadores

Todo listo para el regreso de la Copa Libertadores 2025. Entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto se llevarán a cabo los partidos de ida de los octavos de final y Atlético Nacional aparece como el único representante del fútbol colombiano.

El verde accedió a esta instancia tras terminar en la segunda posición del Grupo F con 9 unidades, 2 menos que las del líder Internacional de Porto Alegre. Por lo anterior, en esta nueva fase del certamen continental iniciará su camino en condición de local (Atanasio Girardot) y cerrará como visitante (Morumbi).

Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images Ampliar

Atlético Nacional confirma varias bajas para enfrentar a Sao Paulo

En la previa del partido, Atlético Nacional dio a conocer la convocatoria realizada por el entrenador Javier Gandolfi para el primer partido ante São Paulo. El listado es comandado por los capitanes Edwin Cardona y William Tesillo, aunque sí hay cinco futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por inconvenientes médicos.

Ellos son:

Dairon Asprilla: El atacante presenta una “contusión en la rodilla derecha” y por tal motivo estará 10 días de baja.

El atacante presenta una “contusión en la rodilla derecha” y por tal motivo estará 10 días de baja. Facundo Batista: El delantero presenta una “fractura de huesos propios de la nariz” y su incapacidad depende de evolución.

El delantero presenta una “fractura de huesos propios de la nariz” y su incapacidad depende de evolución. Andrés Sarmiento: El extremo tiene una “fatiga muscular en el isquiotibial derecho” y su regreso dependerá de la evolución.

El extremo tiene una “fatiga muscular en el isquiotibial derecho” y su regreso dependerá de la evolución. Andy Batioja: El extremo tiene una “lesión muscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo” y se espera pueda regresar en 14 semanas.

El extremo tiene una “lesión muscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo” y se espera pueda regresar en 14 semanas. Juan José Rosa: El delantero presenta una “lesión meniscal de rodilla derecha” y estará al menos 14 semanas fuera de las canchas.

Con estas múltiples bajas en sector ofensivo, lea acá la nómina de 22 futbolistas elegidos por el técnico Gandolfi:

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/XI5PZa4SyM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 11, 2025

El partido entre Atlético Nacional y São Paulo se jugará entonces el martes 12 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot. La vuelta está programada para el martes 19 del mismo mes en el mítico Morumbi.

