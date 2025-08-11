Atlético Nacional vs. São Paulo, partidazo por Copa Libertadores: ¿Dónde seguir el juego?

La Copa Libertadores, principal certamen de clubes en el continente, está de vuelta. La competencia se reanuda en los octavos de final, donde Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo de Brasil, este martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, desde las 7:30 p.m. Uno de los duelos más importantes para el conjunto antioqueño.

Cabe recordar que los dirigidos por Javier Gandolfi también lograron avanzar a los cuartos de final de la Copa Colombia, tras vencer a Cúcuta 4-0 en el marcador global. Los otros clasificados a la siguiente fase del torneo son: Santa Fe, América, Junior y Medellín.

🏆🔥 ¡Así quedó el cuadro de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/vQZOKjXr0n — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 2, 2025

Javier Gandolfi confirmó una baja importante para el equipo. El uruguayo Facundo Batista no estará convocado para enfrentar a São Paulo, luego de que en el partido ante Alianza por la fecha 6 de la Liga Colombiana sufriera una fractura en el tabique, el jugador tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

“Lastimosamente, me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad", explicó.

¿Dónde seguir el partido entre Atlético Nacional y São Paulo?

Usted podrá seguir el minuto a minuto del compromiso entre Nacional vs. São Paulo a través del portal web de caracol.com.co, así como también la transmisión del encuentro a través del streaming.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

Nacional viajará a Brasil para disputar el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante São Paulo. El duelo está programado para el próximo martes 19 de agosto en el estadio de Morumbí, a partir de las 7:30 de la noche (hora Colombia).