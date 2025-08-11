Dimayor anuncia que Atlético Huila no podrá jugar con público en el Estadio Guillermo Plazas Alcid

¡Duro golpe al Atlético Huila! Este lunes 11 de agosto, la Dimayor anunció que el cuadro auriverde no podrá disputar con público sus partidos en condición de local en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el ente reveló que un estudio de la Alcaldía de Neiva arrojó que "se encontraron fallas estructurales" en el escenario deportivo. Lo anterior presenta un gran riesgo para quienes acudan al estadio y por tal motivo quedó prohibida la entrada de público.

Si bien el escenario podrá seguir siendo usado por el equipo huilense, los partidos que allí dispute se llevarán a cabo a puerta cerrada, lo cual golpeará duramente la finanzas de la institución.

"La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano - DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada“, se publicó.

Y complementó al respecto: “Desde la DIMAYOR esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo Opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”.

Comunicado del Atlético Huila

En cuanto al Atlético Huila, también se emitió un comunicado en el que se avisaba que el partido programado para este mismo lunes a partir de las 6 de la tarde, cálido por el Torneo de Ascenso, tendría que jugarse sin público por cuenta de la determinación anteriormente mencionada. Así pues, se detalló que se le devolvería el dinero a todos los hinchas que presentaran su boleta.

Posteriormente, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que se entregaron algunos detalles adicionales a lo ocurrido con el Estadio Guillermo Plazas Alcid.

Allí se informó que la Universidad Nacional de Manizales se encargó de hacer la consultoría en el escenario y esto dejó como resultado lo siguiente: la tribuna oriental y la tribuna norte no están en capacidad para recibir público por problemas estructurales.

Por otro lado, la Secretaría de Deportes de Neiva entregó un documento en el que se informa "la imposibilidad de uso del estadio con público... Mantener la restricción de aforo al 0% hasta tanto no se ejecute y se verifiquen las intervenciones estructurales“.

Claro está que propone como alternativa "acondicionar las áreas libres para las instalaciones de graderías portátiles, siempre y cuando se cuente con el concepto técnico y favorable“.