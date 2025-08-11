Tabla de posiciones de la Reclasificación 2025: Así está la lucha por ir a torneos internacionales

Jugada la gran mayoría de partidos correspondientes a la sexta fecha de la Liga colombiana 2025-II, la lucha por los cupos a las competencias internacionales del próximo año comienza a definirse. Santa Fe, vigente campeón del certamen, es el único que ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La denominada Reclasificación es una tabla que suma el acumulado de puntos de los equipos colombianos en las dos Ligas del año, teniendo en cuenta los partidos del Todos Contra Todos, cuadrangulares y finales, si es el caso.

A través de esta tabla, se definen la gran mayoría de cupos que se otorgan para los equipos colombianos en las copas internacionales del 2026. Al menos dos de los cuatro clasificados de la Libertadores salen por este listado; mientras que por lo menos tres de los cuatro participantes en la Sudamericana se definen por esta vía.

¿Cómo están los cupos a la Copa Libertadores 2026?

Santa Fe, vigente campeón de la Liga y quien, de paso, lidera la Reclasificación 2025, es el único equipo asegurado en la Copa Libertadores del próximo año. Gracias a su título de la Liga, estará directamente desde la fase de grupos del torneo.

Colombia 1: Santa Fe, vigente campeón (Cupo asegurado)

Colombia 2: Campeón de la Liga-II

Colombia 3: Medellín (Parcialmente)

Colombia 4: Nacional (Parcialmente)

Si Santa Fe es bicampeón del fútbol colombiano, se liberará un cupo más para la Copa Libertadores a través del tercer mejor equipo de la Reclasificación y que aún no haya asegurado su presencia en el certamen continental.

¿Cómo están los cupos a la Copa Sudamericana 2026?

Dichos clasificados, debido a tantas variables, suele definirse únicamente hasta el cierre o las últimas fechas del presente campeonato. El campeón de la Copa Colombia es el único clasificado que se define sin depender de la Reclasificación. Si el ganador de la Copa ya tiene cupo a la Libertadores, los cuatro cupos pasan a ser entregados por la Reclasificación.

Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025 (Sin definir)

Colombia 2: Tolima (Parcialmente)

Colombia 3: América (Parcialmente)

Colombia 4: Junior (Parcialmente)

Tabla de la Reclasificación 2025