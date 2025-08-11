Nacional va por la tercera: Conmebol dio a conocer la sede para la final de Copa Libertadores 2025

¡Novedades en Conmebol de cara a la Copa Libertadores! El ente rector del fútbol sudamericano confirmó este lunes 11 de agosto el escenario que albergará la gran final de la Copa 2025.

Atlético Nacional durante la Copa Libertadores 2025. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images Ampliar

Es preciso recordar que para esta edición, Atlético Nacional es el único equipo que se encuentra en los octavos de final. El verde se clasificó tras haber sido segundo del Grupo F con 9 unidades, 2 menos que el líder Internacional de Porto Alegre. En esta instancia definitiva se medirá con São Paulo, enfrentamiento que iniciará el martes 12 de agosto en el Atanasio Girardot.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga, segundo equipo en disputar la vigente Copa Libertadores, terminó tercero del Grupo E, razón por la cual se despidió del certamen y recayó en la Copa Sudamericana. Desafortunadamente, allí fue eliminado en play-offs por cuenta del Atlético Mineiro.

ASÍ SE ENCUENTRA LA TABLA DE RECLASIFICACIÓN EN EL FÚTBOL COLOMBIANO

¿Dónde se jugará la final de Copa Libertadores 2025?

Según informó Conmebol en sus redes sociales, la final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima, escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores. Así fue anunciado:

🏟️🇵🇪 ¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/iPmpNEqSau — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025

Es preciso recordar que esta será la segunda vez que el escenario de la capital peruana albergue una final de Copa Libertadores. La primera se dio en el año 2019, cuando Flamengo derrotó 2-1 en un partidazo a River Plate, equipo que se había puesto en ventaja con anotación de Rafael Santos Borré.

También fue sede de la final de la Libertadores Sub-20 en el año 2011, cuando Universitario se consagró campeón al derrotar en los penales 4-2 a Boca Juniors.

¡La final de la CONMEBOL @Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! 🇵🇪



¡Será el sábado 29/11 por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/dPCxw321N4 — Alejandro Domínguez (@agdws) August 11, 2025

Inicia entonces el camino rumbo al título de la temporada 2025. Además de Atlético Nacional, que va por su tercera Copa Libertadores, y Sao Paulo, los otros 14 equipos que buscarán el tan anhelado trofeo continental son: