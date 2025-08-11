Santander: Cortes de luz que habrá esta semana del 12 al 18 de agosto en más de 10 municipios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Debido a trabajos de mejoramiento y mantenimiento de la red eléctrica, no habrá servicio de energía en más de 10 municipios del departamento de Santander durante esta semana del 12 al 18 de agosto, según lo anunció la Electrificadora de Santander.

Sergio Jaimes, profesional ESSA, menciona: “Se estarán llevando a cabo interrupciones en el servicio en algunos municipios como: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija y Rionegro”.

¿En qué horarios se realizarán las suspensiones de luz?

Martes 12 de agosto:

San Alberto: 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en el casco urbano en sectores de las carreras 2, 2N, 3, 3N, 4 y 5 con calles 11N, 13N, 14N y sectores de la vereda Monterrey.

Girón: 7:00 a.m. a 4:00 p.m., en los Barrios Brisas de la Campiña, Alcántara, Aldea Alta, Balcones de Girón, Villa Carolina 2, Ciudadela del Oriente, Eloy Valenzuela y sectores de la Aldea y La Campiña.

Curití: 7:30 a.m. a 5:00 p.m., sectores de la vereda El Basto.

Cepitá: 7:30 a.m. a 5:00 p.m., sectores de las veredas Coscuta y Carriasco.

Bucaramanga: 6:00 a.m. a 5:00 p.m., barrio Centro en sectores de la calle 42 con carrera 19.

Bolívar: 9:00 a.m. a 3:00 p.m., casco urbano y veredas El Trapal, Cristales, San José de la Amistad, Boquerón y sectores de Resumidero y Motuas.

Málaga: 7:30 a.m. a 5:00 p.m., veredas El Hobo, Lagunitas, Jaimes, Rincón, Chicatuta, Guayabo y Toma de Agua.

Tona: 8:00 a.m. a 3:00 p.m., veredas Alizal, Tembladal y Ucatá.

Vélez: 9:00 a.m. a 7:00 p.m., veredas Tebaida, Ture, Mochiliro, El Palmar y sectores de Llanadas.

Barrancabermeja: 7:45 a.m. a 9:45 a.m., urbanización Jerusalén.

Miércoles 13 de agosto:

Albania: 9:30 a.m. a 1:30 p.m., centro poblado Hatillo y veredas El Tablón, Pueblo Viejo, Sabaneta, Medios, Potreros, Pantanos y El Hatillo.

Barrancabermeja: 7:00 a.m. a 5:00 p.m., barrio Primero de Mayo (calles 52A, 52B y 52C entre carreras 34D y 34H).

10:30 a.m. a 1:00 p.m., barrio Villarelys 2 (calles 48E y 49 con carreras 55 y 56 y transversales 57 y 58).

10:30 a.m. a 1:00 p.m., barrio San Judas (carrera 34A entre calles 73C y 75).

Bucaramanga: 7:30 a.m. a 10:00 a.m., barrio La Victoria (carrera 17 entre calles 67 y 69).

La Belleza: 9:00 a.m. a 4:00 p.m., veredas Rodeo, Berlín, La Humareda y sectores de Palacios y Sitio Nuevo.

Onzaga: 9:00 a.m. a 12:00 p.m., casco urbano (calles 2, 3, 4 y 5 entre carreras 1 y 4).

Puerto Wilches: 7:30 a.m. a 10:00 a.m.,barrio San Francisco (calles 1 y 1A entre carreras 3 y 4).

San Pablo: 8:00 a.m. a 3:00 p.m., barrio San Jorge (carreras 10, 11 y 13 entre calles 9 y 11).

Santa Helena del Opón: 9:00 a.m. a 3:00 p.m., casco urbano y veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas Baja y sectores de Sardinas, San Isidro y San Luis.

San Vicente de Chucurí: 7:30 a.m. a 4:00 p.m. (también 14 de agosto) Veredas El Centro, Cantarranas; sectores de Barro Amarillo, Santa Inés, Chanchón, Palestina y Mérida.

Zapatoca: 7:30 a.m. a 4:00 p.m. (también 14 de agosto), vereda Belmonte.

Vélez: 8:00 a.m. a 6:00 p.m., vereda Tubaíta.

Cortes del 14 de agosto al 18 de agosto:

Ampliar



