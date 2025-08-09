Aplazan las Pruebas Saber 11 en tres municipios de Santander. ¿Por qué?

Bucaramanga

En los municipios de Barbosa, Puente Nacional y Vélez, no se llevarán a cabo las Pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico este domingo 10 de agosto, ya que El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, decidió aplazar las pruebas en estos municipios.

La medida se toma porque por las manifestaciones que se presentaron en Boyacá, se impidió el traslado del material necesario para la aplicación de los exámenes.

Nicolás Ordóñez secretario de Educación de Santander menciona sobre las medidas que se tomarán: “Hemos comunicado de manera inmediata a los alcaldes y rectores de la situación, para que cuando también nos llega la reprogramación por parte del ICFES que es quien hace la convocatoria, la logística y la calificación se informará de manera inmediata”.

Ampliar

Una vez se cuente con las condiciones El ICFES reprogramará la fecha de la prueba en estos municipios. Aproximadamente 8.000 estudiantes presentarán este examen en el departamento de Santander el día de mañana.