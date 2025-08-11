Así será Ulibro 2025: Se realizará del 22 al 31 de agosto

Esta es la programación de Ulibro 2025: Será del 22 al 31 de agosto. / Caracol Radio

Bucaramanga

Desde el 22 hasta el 31 de agosto en Neomundo se estará realizando la edición número 23 de Ulibro, la feria del libro más importante del oriente colombiano, organizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El rector de la Unab, Juan Camilo Montoya, señaló que en los 10 días de feria se estarán realizando más de 400 eventos literarios, culturales y académicos sobre temas actuales de cuyuntura en el país y en el mundo. Además de interés para todas las personas, desde los más pequeños, hasta los más grandes.

“Hemos organizado algo que llamamos diálogos ciudadanos, es una franja de de cinco eventos con escritores invitados a la feria más otros expertos en diferentes temáticas a quienes vamos a poner a conversar sobre diferentes asuntos como ciudadanía, como medios de comunicación, redes sociales y política, también otro conversatorio sobre defensa y protección de la institucionalidad, un cuarto conversatorio alrededor de geopolítica global", señaló el rector Montoya.

En esta edición de la feria del libro habrá 41 expositores en la muestra editorial, 18 en la muestra independiente, 131 en la parte del comic y la ilustración y 15 en el salón infantil, además habrá una zona de gastronomía.