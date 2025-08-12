Trabajo sí hay: más de 850 vacantes se ofertarán en feria de empleo en Bucaramanga

Bucaramanga

Este martes 12 de agosto, Bucaramanga será escenario de una nueva versión de Expo Empleo, un evento organizado por la Agencia Pública de Empleo del SENA que ofertará más de 800 vacantes para diferentes perfiles y niveles de formación. La jornada se desarrollará de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua, en el primer piso de la sede del SENA de la carrera 27.

Los sectores en los que hay vacantes son:

En mercadeo, gastronomía, ventas, mesa y bar, conducción, vigilancia, seguridad y salud en el trabajo, y auxiliares de enfermería, entre otros. Hay opciones para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con diferentes niveles de experiencia.

Cristina Murillo, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo, menciona: “Una amplia gama de perfiles que seguramente va a ser del interés de algunas de las personas que nos quieran visitar, así que los esperamos durante toda la jornada del 12 de agosto”.

Para participar, basta con llevar la hoja de vida en formato físico o digital. Quienes no estén registrados en la Agencia Pública de Empleo podrán inscribirse en el mismo lugar, mientras que los que ya tienen su información actualizada podrán pasar de inmediato a los procesos de selección con las empresas.