Líderes antioqueños lamentaron la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Medellín

Varios líderes antioqueños lamentaron la muerte del precandidato a la presidencia y senador, Miguel Uribe Turbay, luego de sufrir complicaciones en su salud tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó a través de sus redes sociales, su pesar por el fallecimiento del senador por el partido del Centro Democrático, pidiendo fortaleza espiritual.

“¡Cuánto dolor para una familia! Colombia llora la partida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación. Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y firmeza, estas heridas irreparables para la Democracia”, publicó el mandatario departamental en su cuenta de X.

¡Cuánto dolor para una familia!



Colombia llora la partida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



Los Antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación.



Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y… pic.twitter.com/W8vBpSTIGM — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 11, 2025

Al rechazo a su asesinato, se unió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que el atentado contra Miguel Uribe Turbay es un atentado contra la democracia y los que luchan por un país sin violencia, regresando al país a su peor versión.

“Nos duele Colombia, pero duele más ver cómo la están dejando desangrar. A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde. A nosotros no nos callarán. No callarán a toda una Colombia que con tristeza e indignación se levantará en contra de todo lo que hoy está mal. Hoy, más que nunca, nos queda el deber de alzar la voz”, expresó en su publicación en X.

Me duele el alma.

Que profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe. 🙏🏻

Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación.



Su asesinato no tiene justificación.

Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde… pic.twitter.com/f9dKQQuq9z — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2025

El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, cercano a Miguel Uribe, expresó el pésame por su fallecimiento a través de su cuenta en X.

“Gracias Miguel Uribe por tu vida! ¡Por tu amistad! ¡Por todo los que nos enseñaste al país entero! ¡A tu familia todo el amor! ¡Por ti seguiremos en la lucha por Colombia, con tu ejemplo seguiremos! ¡Vuelve a tu madre! Te queremos mucho", señala la publicación.