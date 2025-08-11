El legado que deja Miguel Uribe es que todos debemos trabajar por la democracia: Magistrado Ibáñez

Noticia en desarrollo...

La muerte de Miguel Uribe es un daño grave para Colombia justo cuando se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia: presidente de la Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, señaló que el país debe ser consciente que el mejor sendero es el de la paz, el de la justicia, el del respeto a otro, el del diálogo. Esto debe permitirle al país el respeto a las instituciones democráticas y el respeto a la justicia como valor. La Corte Constitucional ha venido haciendo énfasis este año que la justicia somos todos, no solamente los investigadores o los magistrados. Es un valor que nos corresponde a todos.

La justicia y la democracia son valores que debemos respetar. Aprovechamos para llamar a todos los ciudadanos a un mensaje de cordura, de solidaridad. Ese es el mensaje en el que nos debemos concentrar en este momento.