Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 11 al 15 de agosto: Conozca los detalles
Trabajos programados por el Acueducto de Bogotá buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías
Colombia
Durante esta semana la empresa Acueducto de Bogotá, tiene programado cortes en su servicio por trabajos programados para minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías. A continuación, las localidades, barrios, horarios afectados y recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Lunes 11 de agosto de 2025
Soacha
Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra. De la calle 44 a la calle 49c, entre la transversal 9 este a la transversal 21 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas.
Debido a verificación macromedidor.
Martes 12 de agosto de 2025
Localidad de Suba
Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena, Prado Pinzón, Victoria Norte. De la carrera 45 a la carrera 56a, entre la calle 129 a la calle 147a. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes acueducto.
Mirandela, Casa Blanca Suba Urbano, Casa Blanca Suba I. De la carrera 45 a la carrera 57a, entre la calle 183 a la calle 201. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a empates de redes Acueducto.
Localidad de Bosa
Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación. De la calle 65h sur a la calle 52a sur, entre la carrera 77g a la carrera 78. De la calle 65f sur a la calle 59 sur, entre la carrera 78 a la carrera 79b. De la carrera 79b a la avenida carrera 80, entre la calle 60 sur a la calle 59 sur. De la carrera 79b a la carrera 79c, entre la calle 63 sur a la calle 65b sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a mantenimiento preventivo
Localidad de Puente Aranda
Batallón Caldas. De la carrera 36 a la carrera 50, entre la calle 20 (Avenida Américas) a la calle 22. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a cambio e instalación de hidrante.
Estación Central, Industrial Centenario. De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Usme
Brazuelos. De la calle 100 Sur a la calle 114 sur, entre la carrera 7a la Carrera 17. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Ciudad Bolívar
Las Brisas, La Pradera, Las Manas, Arborizadora Alta, Jerusalén. De la transversal 65 a la transversal 40b, entre la calle 72 s a la calle 78 s. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Kennedy
Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boíta, Santa Catalina, El Parque, La Chucua. De la avenida Boyacá a la carrera 72v bis, entre la calle 39b sur a la diagonal 57c sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas.
¿Por qué? :Debido a verificación macromedidor.
Miércoles 13 de agosto de 2025
Localidad de Bosa
Gonzalo Jiménez de Quesada. De la diagonal 65g sur a la calle 67a sur, entre la carrera 80k a la carrera 80m. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a cierre a terceros.
Localidad de Fontibón
Granjas de Techo. De la avenida calle 22 a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 a la avenida carrera 68d. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a taponamiento red de Acueducto.
Localidad de Puente Aranda
De la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la diagonal 2 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Kennedy
Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 70b. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Tintalá, Osorio 1, 2, 3, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal. De la calle 8 a la calle 38 sur, entre la avenida Ciudad de Cali a la carrera 120. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas.
¿Por qué? : Debido a verificación macromedidor.
Localidad de Usme
Santa Librada, San Juan Bautista. De la calle 76 sur a la calle 73 s, entre la carrera 14 a la carrera 14v. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a mantenimiento preventivo.
Jueves 14 de agosto de 2025
Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Puente Aranda
El Remanso. De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Fontibón
Modelia, Santa Cecilia, Bosque de Modelia. De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la transversal 73a a la carrera 86. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Antonio Nariño
Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna. De la avenida calle 1 a la calle 12a sur, entre la avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Usme
Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir. De la calle 73 s a la calle 65 s, entre la carrera 6 a la carrera 14. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de San Cristóbal
Amapolas, Ramajal. De la calle 31 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 13 este a la carrera 8 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
¿Por qué? : Debido a empates redes del Acueducto.
Viernes 15 de agosto de 2025
Localidad de Santa Fe
Las Nieves, Veracruz. De la carrera 4 a la carrera 7, entre la avenida calle 13 a la avenida calle 26. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.
¿Por qué? : Debido a cambio e instalación de medidor.