¿Qué pasará con la Av. Boyacá con Calle 127, luego de que tribunal anulara expropiación de predio?

Bogotá D.C

Este miércoles 6 de agosto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente la expropiación que hizo el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) a un predio ubicado en la intersección de la Avenida Boyacá con Calle 127.

Esta decisión la tomó el Tribunal argumentando que no se cumplieron los estándares legales y “no garantizó una indemnización justa, plena y previa para los propietarios del predio afectado”.

Ante esta decisión, Caracol Radio se contactó con el IDU para saber las afectaciones que esto podría tener en las obras que están en ejecución.

Desde el IDU aseguraron que apelaron esta decisión judicial el pasado 25 de julio, pero que “no genera retrasos ni prórrogas en la ejecución de la obra”.

En caso de que en segunda instancia al Consejo de Estado ratifique el fallo, “el impacto se reflejaría únicamente en un mayor valor asociado a la adquisición del predio sin afectar la continuidad del proyecto de infraestructura”, confirmaron desde el Instituto.

Ahora bien, el IDU hizo algunas precisiones sobre el proceso de avalúo, negociación y expropiación.

Aseguraron que el avalúo que se hizo fue por parte del Catastro Distrital bajo un convenio interadministrativo y que este defiende su metodología ya que fue elaborado con parámetros técnicos y legales.

“La discusión actual no se trata de un error en la compra, sino de una diferencia técnica sobre el valor final del predio”, indican desde el IDU.

Añadieron que se reunieron en reiteradas ocasiones con los propietarios del predio, pero al no llegar a un acuerdo realizaron la expropiación por vía administrativa oficializada el pasado 1 de junio de 2017.

Los propietarios presentaron el pasado 20 de febrero de 2018 una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.

“Cabe señalar que estos son procesos que datan de hace más de 10 años y que son comunes en grandes proyectos de infraestructura”, sostuvo el IDU.