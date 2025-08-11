¿Cuántos escalones tiene el sendero de Monserrate? Distrito revela la retadora cifra

Uno de los atractivos turísticos de Bogotá se encuentra ubicado en los cerros orientales, justo en el centro de la ciudad. Se trata del Cerro de Montserrate. Este lugar cobra bastante interés en la ciudadanía y en los turistas, no solo por motivos religiosos e históricos, sino también porque su altura y las escaleras para llegar a él permiten que los ciudadanos puedan realizar ejercicio y tener una vista panorámica de la capital al final del recorrido.

La historia señala que Pedro Solís de Valenzuela y otros creyentes construyeron en 1640 una ermita con la finalidad de ser dedicada a la Virgen de Montserrat, sobre la cima del cerro. Fue así como Monserrate, al tener esta capilla, se convirtió en un lugar relevante para la peregrinación.

Sin embargo, más de un siglo antes, en 1538, el Cerro de Monserrate ya era famoso por los primeros pobladores de Bogotá, pues sus formaciones montañosas serían vitales para proteger a la naciente ciudad, la cual se llamó Santa Fe de Bogotá.

Ahora bien, en 1925 fue abierto un nuevo Santuario, la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, el cual tenía como fin reemplazar la antigua ermita, debido a que no lograba albergar a todos los creyentes que la visitaban. No obstante, para 1949 fue remodelada, pero su apariencia no ha cambiado desde entonces.

Además del atractivo religioso, histórico, turístico y deportivo, para muchos ascender es una actividad que permite conectar con la naturaleza, ya que el camino está rodeado de esta.

El reto de los escalones:

Para llegar a la cima, y visitar la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate o tener una vista panorámica de Bogotá, los ciudadanos que suben por las escaleras deben ascender un total de 1.605 escalones.

¿Cuáles son las recomendaciones para ir al Sendero de Monserrate?

Al ser uno de los cinco lugares más visitados de Bogotá, por turistas y visitantes internacionales y nacionales, el Distrito ha preparado un listado de medidas que deben tener los ciudadanos al momento de iniciar el recorrido: