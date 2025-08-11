Alcaldía de Bogotá entregó el primer embellecimiento de ‘Puentes Que Unen’ en Teusaquillo

Bogotá D. C.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) de Bogotá entregó la primera intervención del proyecto ‘Puentes Que Unen’. Esta iniciativa consiste en la recuperación del espacio público a través de la limpieza y el embellecimiento de la parte inferior de los puentes de la ciudad.

El primer bajo puente intervenido se ubica en la calle 45 con la avenida NQS, muy cerca a la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo.

Allí se pintó el suelo, la fachada y las columnas de la estructura. Además, se instalaron tres baños públicos. Gracias a esta intervención, el Distrito recuperó 1.200 metros cuadrados de espacio público. Cabe señalar que esta es una zona concurrida, debido a que en el bajo puente se encuentran distintos puntos de comida callejera.

Distrito embellece el puente de la NQS con 45: 1.200 metros cuadrados intervenidos y tres nuevos baños públicos

Daniel Bueno, arquitecto de la Defensoría del Espacio Público, explicó a detalle la intervención realizada en el bajo puente de la avenida NQS con calle 45: “estamos haciendo un embellecimiento del entorno. La idea es hacer unas demarcaciones en el piso, también hacer embellecimiento de la viga y las columnas del puente. Además estamos haciendo una jornada de limpieza”.

Trabajadores del DADEP no fueron los únicos encargados de esta intervención. A los defensores del espacio público, los acompañaron funcionarios de las Secretarías de Movilidad, Salud, Ambiente, así como del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Instituto para la Economía Social (IPES) y la Alcaldía Local de Teusaquillo.

La directora del DADEP, Lucía Bastidas Ubaté, indicó que “la intervención de este bajo puente marca el inicio de una serie de proyectos que buscan devolverle a los ciudadanos espacios que mejoren su calidad de vida y fortalezcan el tejido social en las diferentes localidades de la capital”, en relación con el futuro del proyecto ‘Puentes Que Unen’.

Funcionarios de la Defensoría del Espacio Público continuarán en este punto de la localidad de Teusaquillo desarrollando jornadas de pedagogía para la ciudadanía con el fin de mantener el espacio limpio.