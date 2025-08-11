Pico y placa en Bogotá 11 al 15 de agosto de 2025: así será la medida para vehículos particulares

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), reafirma la aplicación de la medida de Pico y Placa para vehículos particulares durante la semana del lunes 11 al viernes 15 de agosto.

Esta medida, que tiene como fin aliviar el tráfico en hora pico y reducir emisiones contaminantes, opera de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos no aplica.

El valor por incumplir la medida del Pico y Placa se estima en más de $711.750 COP, además de gastos por grúa e inmovilización.

Semana del 11 al 15 de agosto

Así operará la medida para los vehículos particulares del 11 al 15 de agosto de 2025:

Lunes 11 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 12 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 13 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 14 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 15 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 16 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Domingo 17 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Los vehículos con placas restringidas no pueden circular durante los horarios establecidos.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?

Días impares (como el 11 y 13): pueden transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 o 5 .

(como el 11 y 13): pueden transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminan en . Días pares (como el 12 y 14): circulan los autos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 o 0.

Pico y Placa Solidario

Para quienes necesiten utilizar su vehículo durante la restricción, existe el Pico y Placa Solidario, un permiso voluntario que permite transitar sin sanciones mediante el pago. Este puede solicitarse por día, mes o semestre a través de la plataforma oficial de la SDM.

Uso de simulador de tarifa según tipo de vehículo, avalúo, emisiones y municipio.

según tipo de vehículo, avalúo, emisiones y municipio. Registro de datos personales y del vehículo.

Pago vía PSE .

. Realización de un curso de sensibilización vial (anual) para validar identidad.

Esta alternativa además de ofrecer al ciudadano la posibilidad de movilizarse libremente, destina los ingresos recaudados al fortalecimiento y expansión del sistema de transporte público, contribuyendo al bienestar colectivo y la movilidad sostenible.

Tenga en cuenta que, el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co.