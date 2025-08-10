Jorge Bava envió mensaje a familia del hincha de Santa Fe que murió y lamentó suspensión del clásico

Atlético Bucaramanga remontó el compromiso frente a Independiente Santa Fe, de la mano del delantero argentino Luciano Pons, que marcó las dos anotaciones para el triunfo 2-1 de los Leopardos, asegurando la victoria en el Estadio Américo Montanini, por la sexta fecha de la Liga Colombiana.

El compromiso lo inició ganado la visita con gol de Omar Fernández Fracisa, un remate que pasó por en medio de las piernas del arquero Aldair Quintana apenas al minuto 10. Parecía que el cuadro rojo seguiría de largo en el marcador, pero fue invalidado un gol de Edward López por fuera de juego.

Desde allí el juego fue otro, Bucaramanga se impuso pasando la media hora con el gol de cabeza de Luciano Pons, tras la asistencia desde el costado derecho de Kevin Londoño, para irse con el empate al entretiempo. Sobre el final del compromiso (minuto 81) se dio una pena máxima a favor del equipo Santandereano, que concreto Pons, para sentenciar el resultado de la sexta fecha.

Lea también: Luciano Pons guía al Bucaramanga a un triunfazo ante Santa Fe: Resumen del partido y goles

FINALIZA EL PARTIDO EN EL AMÉRICO MONTANINI. LOS 3️⃣ PUNTOS SE QUEDAN EN NUESTRA CASA🫡🔰 pic.twitter.com/3skRJOXO8M — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 10, 2025

¿Qué dijo Jorge Bava?

Tras la primera derrota en este semestre de Santa Fe, su entrenador, el uruguayo Jorge Bava explicó por qué le costó en el segundo tiempo al equipo. “Más que nada, clausurar un poco más la banda que es su fortaleza y, bueno, tener un poco más de juego asociado por el medio, igualmente jugamos a lo último cuando pasamos 4-2-3-1 para cerrar las bandas porque habían metido gente rápida por fuera, (...) pero después tuvimos que desarmarlo en los cambios”.

El jugador Omar Fernández también estuvo presente en la rueda de prensa y dio un parte de tranquilidad tras perder el invicto sobre la situación actual del plantel, “Aquí solo importa Santa Fe, no hay egos, el equipo está motivado, esté bien físicamente, al principio nos costó, por qué no tuvimos nada de vacaciones, pero el equipo respondió”.

La fecha a mitad de semana en la que se jugaría el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, fue aplazada el pasado viernes, tras los desmanes que se presentaron en el Movistar Arena. Ante esta situación, Jorge Bava envió un saludo a la familia de Sergio Blanco, el hincha del equipo rojo que falleció el pasado miércoles 6 de agosto antes del concierto de Damas Gratis.

“Primero, obviamente la empatía con la familia y amigos de la lastimosa perdida que sufrimos, creo que eso no quita, no tengo la facultad para decir si estuvo bien suspendido, (...) lo que sí sea cual sea la decisión me hubiese gustado tenerla a tiempo, literalmente subiendo las es clarillas del avión nos enteramos” esto con respecto al comunicado tardío del aplazamiento del compromiso.

Le podría interesar: Dimayor anuncia aplazamiento de los clásicos Santa Fe vs. Millonarios: esta es la razón

Finalmente, el técnico uruguayo Bava, quien fue arquero de Bucaramanga en 2016 y regresa a la ciudad, dejó claro que si le costó mucho al equipo el segundo tiempo. “Lo que queremos es implementar la idea independiente de quién juegue”.

Con esta derrota como visitante, Santa Fe es sexto en la tabla de posiciones con 9 unidades, sin que se termine por concluir la jornada 6 de la Liga Colombiana, la próxima presentación será frente a Envigado como local el martes 19 de agosto.