Clásicos Santa Fe vs. Millonarios serían aplazados: Estas son las razones de la posible decisión

Nuevo problema para la programación de partidos de la Dimayor, que a principio de torneo dio a conocer el fixture de las 19 fechas. Sin embargo, ha sufrido modificaciones, aunque todas han sido por motivos de fuerza mayor, única razón válida por la entidad para que haya cambio en el calendario.

En esta oportunidad, son los dos clásicos Santa Fe vs. Millonarios, tanto de la Liga Femenina como de la Liga colombiana. En el caso del primero, el duelo por la segunda fecha del cuadrangular B estaba pactado para el sábado 9 de agosto a partir de las 3:00 p.m., mientras que el segundo, el adelantado por la jornada 17, para el miércoles 13 de agosto a las 8:30 p.m., ambos en El Campín.

¿Por qué se aplazarían los dos clásicos Santa Fe vs. Millonarios?

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, publicó este viernes 8 de agosto en su cuenta de X una solicitud a la Dimayor para que consideraran el aplazamiento de ambos juegos. La razón, los hechos de violencia que se vivieron en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena el pasado miércoles 6 de agosto, entre aficionados de varios equipos del país y que terminó con el fallecimiento de una persona.

Secretario de Gobierno de Bogotá pedirá a Dimayor aplazamiento de clásicos bogotanos

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, escribió Quintero.

“Por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la @Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto“, agregó.

Así las cosas, si bien la Dimayor no ha informado ninguna determinación, Caracol Radio pudo conocer que la decisión será aplazar ambos juegos. No obstante, no se ha conocido una posible fecha de disputa de los encuentros.

Con esta decisión, el plantel masculino de Millonarios acumularía tres partidos aplazados, pues no pudo disputar los dos primeros ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto. Santa Fe, por su parte, ha afrontado sus cinco juegos con normalidad.