UFC Casa Blanca: hora y por dónde ver en Colombia la pelea Topuria vs. Gaethje en evento Freedom 250

Ilia Topuria (izquierda) vs. Justin Gaethje (derecha), pelea estelar del evento de la UFC en la Casa Blanca llamado Freedom 250. Fotos: Getty Images.

La UFC (Ultimate Figthing Championship), compañía más grande de artes marciales mixtas en el mundo, vivirá este domingo, 14 de junio, uno de sus eventos más históricos en los últimos años: el UFC Freedom 250, que se realizará nada más, y nada menos, que en la Casa Blanca, hogar del presidente de los Estados Unidos, siendo este, actualmente, Donald Trump.

¿Por qué este evento de la UFC se llama Freedom 2050?

Según confirmó la UFC, este evento se llama Freedom 250 porque en este se conmemorarán los 250 años que cumplirá Estados Unidos como nación independiente este 2026 el 4 de julio.

“Una celebración única del espíritu de lucha estadounidense. Desde la Revolución hasta el Octágono, este evento histórico conectará a los aficionados a través de una narrativa cinematográfica y una competencia sin igual en el escenario más prestigioso del mundo", explica la UFC en su página web.

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¿Por qué se hará el evento de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca?

A parte del sentido patriótico del evento que conmemora los 250 años de EE.UU., este se hará en la Casa Blanca, especialmente en el South Lawn , el jardín sur de la residencia presidencial, debido a, en parte, la buena relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la cabeza de la UFC, Dana White.

Dana White, presidente de la UFC, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto. Getty Images. / Ed Mulholland Ampliar Dana White, presidente de la UFC, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto. Getty Images. / Ed Mulholland Cerrar

Dana White, presidente de la UFC, durante un evento de campaña de Donald Trump en 2024. Al fondo se puede ver, incluso, al mismo Donald Trump. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Dana White, presidente de la UFC, durante un evento de campaña de Donald Trump en 2024. Al fondo se puede ver, incluso, al mismo Donald Trump. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Y es que Trump fue uno de los primeros empresarios en abrirle las puertas a este deporte en una época en donde era altamente criticado por su impactante estilo, llegando incluso a ser calificado como peleas de gallos con humanos.

Por ello, se llegó hasta este domingo, en donde la residencia del presidente norteamericano albergará el que sería uno de los eventos más históricos de la UFC.

De izquierda a derecha: Alex Pereira, Ilia Topuria, Donald Trump (centro abajo sentado), Justin Gaethje, Ciryl Gane. Foto: Getty Images. / Scott Taetsch Ampliar De izquierda a derecha: Alex Pereira, Ilia Topuria, Donald Trump (centro abajo sentado), Justin Gaethje, Ciryl Gane. Foto: Getty Images. / Scott Taetsch Cerrar

¿Quiénes se enfrentarán? Esta es la cartelera del UFC Freedom 250

Pues bien, el UFC Fredoom 250 tendrá un total de 7 peleas, mucho menos a las que se acostumbra en una cartelera numerada de la compañía; sin embargo, sí contará con dos peleas por el título: la coestelar por el título interino del peso pesado, y la estelar por el título de peso ligero.

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

La pelea entre el hsipano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje será el combate estelar del evento de la UFC en la Casa Blanca.

Allí se definirá el campeón indiscutido del peso ligero a pesar de que ambos contendientes son campeones de la división.

¿Por qué? Porque Topuria ganó el cinturón tras vencer a Charles Oliveira a finales de 2025, pero por cuestiones personales debió dejar el cinturón vacante, cinturón que a inicios de 2026 tomó Gaethje tras vencer a Paddy Pimblet .

Así las cosas, ambos se enfrentarán por el campeonato, entre otras cosas, entre un ambiente hostil entre los dos debido a un cruce de declaraciones sobre temas personales.

Tras la polémica, Topuria aseguró que noquearía a Gaethje en el primer round. Cosa que ya previamente había dicho en entrevista con Caracol Radio .

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“Terminará en el primer asalto. El 14 de junio van a ver simplemente el estreno del video de cómo lo noqueo en el primer asalto” , reveló.

Y agregó: “No tengo ninguna duda, va a ser en el primer asalto y será de una forma espectacular”.

Ilia Topuria y Justin Gaethje. Foto: Getty Images. / Scott Taetsch Ampliar Ilia Topuria y Justin Gaethje. Foto: Getty Images. / Scott Taetsch Cerrar

Alex Pereira vs. Ciryl Gane

‘El Poatán’ Pereira se enfrentará contra el francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado tras una lesión del actual campeón de esa división, el británico Tom Aspinall, que debió dejar el título vacante.

En caso de que Pereira gane, a pesar de que sería un título interino, se convertiría en el primer contendiente en la historia de la UFC en conquistar tres cinturones, pues ya ganó previamente en las divisiones de peso medio y peso semipesado.

Alex Pereira y Ciryl Gane. Foto: Getty Images. / Ed Mulholland Ampliar Alex Pereira y Ciryl Gane. Foto: Getty Images. / Ed Mulholland Cerrar

Sean ‘Suga’ O’Malley vs. Aiemann Zahabi

‘Suga’ se enfrentará al canadiense Zahabi en un combate de peso gallo.

Sean O'Malley y Aiemann Zahabi. Foto: Gety Images. / Chris Unger Ampliar Sean O'Malley y Aiemann Zahabi. Foto: Gety Images. / Chris Unger Cerrar

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

En esta pelea pactada del peso pesado, Hokit se ganó su puesto en la cartelera tras ganar su combate en el que derrotó a Curtis Blaydes, uno de los más conocidos de la división.

Ahora, llegando invicto con 9 victorias y 0 derrotas, se verá las caras contra otro conocido de la categoría: Derrick Lewis.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Pelea de peso ligero.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Será un combate de peso mediano.

Bo Nickal y Kyle Daukaus. Foto: Getty Images. / Chris Unger Ampliar Bo Nickal y Kyle Daukaus. Foto: Getty Images. / Chris Unger Cerrar

Diego Lopes vs. Steve García

Será la primera pelea de la cartelera. Será un combate de de Peso Pluma. Diego Lopes, muy conocido en la UFC, llega de perder la pelea por el título de su división contra el australiano Alexander Volkanovski en el UFC 325.

Diego Lopes y Steve Garcia. Foto: Getty Images. / Ed Mulholland Ampliar Diego Lopes y Steve Garcia. Foto: Getty Images. / Ed Mulholland Cerrar

¿A qué hora en Colombia iniciará el evento de la UFC en la Casa Blanca?

Las peleas del UFC Freedom 250 iniciará este domingo, 14 de junio, a las 7:00 de la noche, hora Colombia, con la pelea entre Diego Lopes y Steve García.

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¿Cómo ver el evento UFC Freedom 250 en Colombia?

Para ver este histórico evento solo lo podrá hacer por medio de la plataforma de streaming Paramount +, pues es la que cuenta con los derechos de transmisión exclusivos de la UFC.

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